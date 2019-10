Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: scontro al parco

Scontro al parco tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: solo una discussione tra coniugi o lo spettro della crisi? La verità.

Scontro al palrco tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi come svelano le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Cos’è successo tra i due? Solo una discussione tra coniugi? Andiamo a scoprire tutto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: prima la discussione, poi torna il sereno per la presenza delle figlie

Una normale scena di famiglia è quella immortalata dal settimanale Diva e Donna con Michelle Hunziker che, dopo le fatiche di Amici Celebrities si è rifugiata tra le braccia della famiglia. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, al parco con le figlie Sole e Celeste, mostrano un’aria nervosa e pensierosa. Una piccola discussione tra marito e moglie che, però, ha rapidamente allarmato i fans. Nessuna crisi, però, tra i coniugi Trussardi a cui basta la presenza delle figlie Sole e Celeste per ritrovare il sorriso e il buonumore.

Come tutte le coppie, dunque, anche Michelle e Tomaso sono soliti litigare. Lo stesso settimanale Diva e Donna, nel 2015, pubblicò le foto di una discussione in auto. A tal proposito, in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F, la Hunziker ha dichiarato: “E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppia, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo”.

In occasione dell’anniversario di nozze, Michelle, sui propri canali social, ha pubblicato un bellissimo video accompagnato dalle seguenti parole: “Che giornata davvero speciale… In questo video c’è tutto il mio Amore…c’è tutto ciò che amo…quel giorno, il 10.10.14 ho sposato l’uomo che amo, gli anelli li hanno portati Auri e Sole mano nella mano…nel mio ventre c’era già la piccola Celeste, era il compleanno di Sole ed era anche il compleanno di mia Mamma❤️❤️❤️ desidero condividere con voi questa emozione incredibile che provo ogni 10 ottobre!”.

