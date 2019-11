Anticipazioni Uomini e Donne: nuovo scontro tra Ida e Riccardo.

Sembra non aver pace la coppia formata tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che nella puntata odierna di Uomini e Donne si scontreranno per divergenze d’opinione. Secondo Ida, ad esempio, Riccardo non sarebbe più attratto da lei. Tra loro anche l’opinione di Tina Cipollari che li vede più come due amici e le critiche di altri personaggi del programma. Critiche che hanno portato Riccardo ad uscire, seguito da Ida visibilmente scossa. Riusciranno mai ad essere tranquilli?

Per saperne di più guarda il video.

