Se non sai mai come scegliere la lingerie ti sveliamo noi tutti i segreti per sentirti bene e bella. Ecco cosa devi conoscere in base al tuo fisico.

La mattina quando ci prepariamo per affrontare una nuova giornata molto spesso decidiamo la sera prima i vestiti. Dedichiamo molta attenzione a quello che vedono le altre persone ma per quanto riguarda l’intimo non abbiamo le stesse attenzioni.

E’ molto importante scegliere quello corretto in base alla nostra fisicità. Ecco quindi che oggi vi daremo qualche consiglio che farà assolutamente la differenza una volta indossato. Quindi non ci dilunghiamo e scopriamo tutti i segreti!

Intimo: come sceglierlo in modo corretto

Quando sotto ad un’ambito che ci piace e ci fa sentire belle indossiamo la biancheria giusta anche la nostra autostima migliora notevolmente. Si perché sentirsi bene ci fa essere diverse quando ci approcciamo agli altri. Che siano colleghi o il proprio partner.

Se indossiamo la biancheria corretta siamo anche molto più sensuali. Il nostro corpo parlerà per noi migliorando anche la nostra postura. Sembra incredibile ma è veramente così, dovete provare. Unico problema sai veramente qual’è l’intimo corretto in base alla tua forma del corpo? Ti aiutiamo noi.

Abbiamo un fisico a pera? Ovvero la parte inferiore è più importante rispetto alla superiore con fianchi larghi e spalle o vita strette? Dobbiamo puntare tutto sulla parte superiore! Sono perfetti quindi reggiseni a balconcino che danno un maggiore volume e rendono tutto più armonioso.

Perfetti per la parte inferiore culotte o slip a vita alta che slanciano la nostra figura. Il nostro fisico è a mela? E’ il contrario del precedente, quindi spalle larghe e fianchi stretti. In questo caso cerchiamo qualcosa che enfatizzi il seno e che avvolga le spalle.

La nostra forma è a rettangolo? Quindi i fianchi, le spalle e la vita sono uguali. Ecco che al caso nostra entra in gioco la lingerie che crea illusioni ottiche. Perfetti i reggiseni push-up, splip con fascette laterali o i classici, e super sensuali, bustini.

Il nostro corpo è a clessidra? Abbiamo, quindi, vita stretta mentre spalle e fianchi sono della stessa grandezza. In questo caso giochiamo con le trasparenze ed enfatizziamo il nostro corpo. Ultima forma il triangolo inverso. Abbiamo una parte superiore importante rispetto a quella inferiore. In questo caso i nostri amici sono i reggiseni imbottiti e gli splip con pizzi e volant.

Adesso che conosci tutti questi segreti per l’intimo giusto devi solamente provarlo e siamo certi che rimarrai senza parole. Non ti sarai mai sentita così bella e bene con te stessa davanti allo specchio!