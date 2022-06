Vestito perfetto per fisico a pera? Copia i look di Jennifer Lopez!

Stai cercando il vestito perfetto che si addice al tuo fisico a pera? Ciò che dovrai fare allora è prendere ispirazione dai look di Jennifer Lopez! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà tutti segreti per valorizzare al meglio la tua fisicità!

Conosciamo tutti la cantante americana Jennifer Lopez, che con le sue hits nel corso degli anni ha fatto la storia della musica pop. I video clip e i balletti sono iconici altrettanto quanto le canzoni, ma Jennifer Lopez è un’icona anche sotto un altro aspetto: quello del fashion. Perché la cantante sin dagli albori della sua carriera ha costruito un look con i quali rispecchiare la sua personalità artistica e non, riuscendo a valorizzare anche la sua forma fisica! L’estate è alle porte e noi stiamo cercando un vestito che si adatti al nostro fisico a pera. Come fare? Prendendo ispirazione dai look di Jennifer Lopez e dai suoi segreti di stile!

Trovare i vestiti in estate che si adattino perfettamente al nostro fisico non è sempre facile, e per molte ragioni. La prima riguarda le tendenze, in quanto nei nostri negozi preferiti troveremo solo ed esclusivamente abiti che “sono di tendenza”, quindi si rischia di non trovare letteralmente nulla che faccia al caso nostro. La seconda riguarda proprio riuscire a capire quale o quali modelli di vestiti fanno al caso nostro.

E come riuscire a capire il modello di vestito che dovremmo scegliere in estate? Provando tutti i vestiti del nostro negozio preferito? Sbagliato: leggendo con attenzione questa guida di stile targata CheDonna!

Infatti, oggi vedremo passo passo come scegliere il vestito perfetto che valorizzi la nostra fisicità “a pera” prendendo ispirazione dai look estivi della cantante Jennifer Lopez! Siete pronte? Iniziamo!

Scegli il vestito giusto per valorizzare il tuo fisico a pera come fa Jennifer Lopez: spalle scoperte, punto vita delineato e gonna morbida o svasata!

Prima di iniziare una precisazione: nella moda non esistono delle vere e proprie regole da seguire, ma solo dei consigli per riuscire a trovare il look che più valorizzi la nostra fisicità e personalità. Perché lo scopo ultimo della moda è proprio questo: sentirsi bene con se stesse attraverso l’abbigliamento!

Cosa si intende per fisico a pera? Generalmente si definisce in questo modo una tipologia fisica che presenta spalle piccole, punto vita delineato e fianchi larghi. Jennifer Lopez presenta questa fisicità, ed è riuscita nel corso degli anni a costruire uno stile personale, unico e sempre al top. Come ha fatto?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le tre regole da tenere a mente all’ora di scegliere il vestito per il nostro fisico a pera, come farebbe Jennifer Lopez:

spalle scoperte: dato che, in generale, la tipologia di fisico a pera presenta spalle piccole, uno dei modi per valorizzare il nostro corpo è scoprirle, attraverso abiti o maglie dalla scollatura a barca o dalla scollatura all’americana.

dato che, in generale, la tipologia di fisico a pera presenta spalle piccole, uno dei modi per valorizzare il nostro corpo è scoprirle, attraverso abiti o maglie dalla scollatura a barca o dalla scollatura all’americana. punto vita delineato : scegliete il vostro vestito in estate che sia aderente sul punto vita. Mettete in mostra la vita piccola, così da dimagrir otticamente anche i fianchi. No assoluto agli abiti a sacchetto. Vi regaleranno chili in più in un batter d’occhio!

: scegliete il vostro vestito in estate che sia aderente sul punto vita. Mettete in mostra la vita piccola, così da dimagrir otticamente anche i fianchi. No assoluto agli abiti a sacchetto. Vi regaleranno chili in più in un batter d’occhio! gonna dritta o svasata: in più, fate attenzione alla gonna del vostro vestito. sarà meglio scegliere il vestito estivo che abbia punto vita delineato e gonna o larga e corta oppure morbida da midi, in modo da non accentuare le forme dei fianchi. A proposito, In estate non abbandonare il tuo look nero! Ecco 5 capi che dovrai avere con te!

Anche per oggi siamo arrivati al termina di questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista le regole per scegliere il perfetto vestito per valorizzare la nostra fisicità a pera!

Alla prossima guida di stile, per rimanere sempre al passo con tutte le novità in fatto di fashion!