Fiori d’arancio all’Isola dei Famosi: l’ex naufraga si è sposata con Lui!

L’ex naufraga amatissima dell’Isola dei Famosi 15 è convolata a nozze, in compagnia dell’amica ex concorrente.

L’Isola dei Famosi è sempre un bel contenitore dei personaggi più variegati che, chi più chi meno, riescono ad entrare nel cuore degli italiani. Ci sono gli impavidi, che si lanciano nelle prove più faticose fino allo stremo delle forze, ci sono i simpatici che anche nelle difficoltà trovano sempre il modo di far sorridere e poi ci sono le bellissime. Anche l’edizione 15 del reality è stata molto seguita, proprio come quella in corso.

Proprio nella scorsa stagione una delle più belle è stata proprio una naufraga che di mestiere fa la modella. Cresciuta tra Brescia e Milano lei ha calcato fin da giovanissima le passerelle e la sua grande passione per la moda l’ha portata anche sull’Isola. Vi ricordate quando ha iniziato a creare una sua speciale “collezione” di bikini adamitici realizzati con le foglie? Proprio questo divenne un tormentone, tale che iniziò a crearne anche per i suoi compagni rendendoli ancora più “selvaggi fashion”.

Il suo percorso in Honduras non è stato semplicissimo: dapprima su Playa Imboscada e poi su Playa Imboscadissima, la naufraga ha dimostrato di sapersi mettere in gioco totalmente da sola, non riuscendo però a guadagnarsi la vittoria. Avete capito di chi parliamo? Naturalmente della splendida Beatrice Marchetti, che nelle ultime ore ha raggiunto il suo traguardo più bello in amore.

Il matrimonio di Beatrice Marchetti sui social, abito da favola e c’è anche l’ex naufraga

La modella è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ma già durante l’esperienza del reality venne fuori che c’era una persona importante nel suo cuore. Lui è Mathieu Magni, un imprenditore di Milano nel settore delle auto di lusso. Il compagno apparve in video giusto per il tempo di una sorpresa alla sua Beatrice e non compare neanche adesso sulla pagina social della modella.

Forse proprio per questa grande riservatezza, al contrario dell’amatissima influencer che ha reso noti tutti i preparativi del recente matrimonio, pochi si aspettavano che la bellissima Marchetti convolasse a nozze questo 4 di giugno. Nelle stories Instagram però l’ex naufraga ha finalmente deliziato i fan con i dettagli del grande giorno, tra festa e abito favoloso. Una vera principessa elegantissima, da come si può vedere negli scatti che abbiamo scelto di riportarvi qui.

Beatrice Marchetti era incantevole con un abito bianco completamente in pizzo con colletto alto, schiena delicatamente scoperta e gonna ampia. I capelli erano legati in un updo classico e basso con un velo attaccato. Da quanto si viene a sapere, all’evento ha partecipato anche Isolde Kostner, collega di avventura in Honduras con cui la modella ha stretto una bellissima e duratura amicizia che continua ancora oggi.