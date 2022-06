Le 7 cattive abitudini che fanno ingrassare: cosa non fare per perdere peso

Forse non tutti sanno che alcune cattive abitudini contribuiscono a far ingrassare: ecco cosa non fare per perdere peso.

Molto spesso una perdita di peso stenta ad arrivare a causa delle cattive abitudini. Tanti seguono una dieta ma poi commettono errori gravi che vanno ad inficiare sull’intero processo di dimagrimento vanificando spesso gli sforzi.

A volte può dipendere da una dieta non corretta, altre dal metabolismo ma molto spesso ci sono alcuni fattori di cui non teniamo conto ma che invece vanno ad incidere pesantemente sulla perdita di peso.

Azioni quotidiane a cui non diamo peso ma che invece determinano i chili di troppo sulla bilancia. Scopriamo allora quali sono le 7 cattive abitudini da eliminare per non ingrassare in vista dell’estate e della prova costume.

Ecco le 7 cattive abitudini che fanno ingrassare

L’estate è alle porte e molti già hanno affrontato la prova costume. Per chi ancora non è riuscito a rimettersi in forma però abbiamo buone notizie. Eliminando alcune cattive abitudini la perdita di peso può cominciare.

Spesso la colpa di un metabolismo lento dipende proprio dallo stile di vita che si conduce. Dimagrire o ingrassare, dunque, non è un processo che si può lasciare al caso. Ci sono di sicuro fattori che incidono, come l’età, il sesso, gli ormoni e così via, ma siamo noi a fare la differenza.

Eliminando queste 7 cattive abitudini a tavola, ma non solo, potremo smettere di ingrassare e iniziare a guardare con fiducia ad una perdita di peso.

1) Mangiare velocemente. Se mangiamo troppo svelti il rischio è quello di introdurre più cibo di quanto in realtà necessitiamo. Il segnale al cervello, del senso di sazietà, arriva dopo 20 minuti. Quindi se nell’arco di questo tempo ci abbuffiamo rischiamo di mangiare molto di più di quanto abbiamo fame.

2) Introdurre troppo poco cibo. Molti pensano che seguire un regime molto restrittivo sia la soluzione ai problemi legati alla linea. Non sempre però è indicato privarsi troppo del cibo, anzi in alcuni casi può essere controproducente e portare ad un rallentamento del metabolismo. La soluzione ideale è quella di farsi seguire da un nutrizionista, solo così saremo sicuri di mangiare tutto quello di cui il nostro organismo necessita senza avere cali glicemici e senza trascurare le giuste sostanze nutritive.

3) Saltare i pasti. Una cattiva abitudine che può sembrare che faccia dimagrire ma in realtà ci fa solo perdere la massa magra, ovvero i muscoli. In compenso saltando i pasti, aumenterà la massa grassa e il metabolismo rallenterà.

4) Non fare colazione. Dopo aver digiunato per una notte intera l’organismo ha bisogno di introdurre nuove energie per iniziare la giornata. La colazione è importante perché rimette in moto il metabolismo e quindi mangiando iniziamo a bruciare anche energie.

5) Dormire poco. Molti non dedicano al sonno le giuste ore. Ma dormire poco fa ingrassare. In merito esistono diversi studi. Almeno 7-8 ore sono le ore di sonno consigliate per un adulto. Dormire bene serve a regolare gli ormoni che regolano il senso di sazietà e di fame. Inoltre, un buon sonno abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

6) Non fare sport. Non solo l’alimentazione, ma anche l’attività fisica è fondamentale quando si vuole perdere peso. Lo sport tiene lontane molte malattie, tra cui quelle cardiovascolari, e aiuta a tenere attivo il metabolismo a farci stare in forma.

7) Bere alcolici. Molti pensano che fare un aperitivo per 3-4 volte alla settimana non incida sulla dieta. Qui puoi scoprire quanto vino si può bere a dieta. Ma quelle dell’alcol sono calorie vuote, non apportano sostanze nutritive essenziali quindi è bene a evitare di bere se l’obiettivo è dimagrire.