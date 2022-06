In estate non abbandonare il tuo look nero! 5 capi che dovrai avere con te

Anche in estate non devi mai abbandonare il look nero, perché non hai idea quanto può essere di tendenza! Scopri con noi in questa guida di stile targata CheDonna i 5 capi che dovrai avere con in te in estate di color nero!

In estate non facciamo altro che sfogliare le riviste di moda, gli articoli online e le pagine social di fashion e rimaniamo abbagliate dalla quantità di colori e fantasie che colmano le collezioni di moda. Ma dopo un po’ di tempo che vediamo foto e outfit colorati, ci viene un immediato desiderio: quello di indossare un outfit total black! Esatto, perché vedere ogni giorno outfit colorati e a fantasia rischia di stancarci, e quindi abbiamo il desiderio di ritornare ai look basic che tanto ci contraddistinguono. Questa estate sarà tutto diverso, perché è vero che i colori sgargianti e le fantasie sono di tendenza, ma avrà il suo spazio anche il colore MUST-HAVE dell’inverno: il nero. Scopriamo insieme come utilizzare il nero nei nostri look in estate e i 5 capi da avere sempre con te!

Da Bella Hadid, a Emily Ratajkowski, per passare da Giulia De Lellis, tutte le modelle e influencer del momento amano il nero. Indossano look colorati e sgargianti, ma alla fine tornano sempre al caro e vecchio color nero!

Come mai? Sicuramente perché le tonalità e le fantasie di tendenza sono talmente forti e sgargianti che con il passare del tempo rischiano di stancarci. È come quando andate a fare shopping, acquistare quel capo di tendenza con quella fantasia sgargiante, lo indossate una volta, e dopo vi stanca anche a vederlo nell’armadio.

Purtroppo questo è quello che avviene con i capi colorati di tendenza: li vediamo, ci innamoriamo ma poi ci stanchiamo.

Sapete quale colore invece non stanca mai? Facile: il nero. Sta bene a tutte e sta bene sempre, in ogni occasione.

Vediamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna i 5 capi neri da avere sempre, anche in estate!

In estate per realizzare il tuo perfetto look di color nero dovrai avere questi 5 capi: top, canotta, pantalone, abito e sandalo!

Con il nero non avrai bisogno di creare look particolarmente complessi. Anzi, non c’è cosa più fashion di indossare un look total black e basic in estate. Per essere casual chic anche sotto il sole cocente!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 capi da avere in nero per realizzare in estate dei look al top:

tank top: il tank top è l’elemento trendy dell’estate 2022, e dovrai sempre averlo a portata nel tuo armadio in estate. Soprattutto di color nero. Da abbinare al tuo pantalone a vita alta wide leg e un sandalo a ciabatta. Chic e minimal.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto il color nero come protagonista e i look da indossare in estate!

Vuoi conoscere tutti i segreti della moda? Allora alla prossima guida di stile! Il divertimento e il fashion sono assicurati!