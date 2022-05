Sono le scarpe preferite di Kate Middleton, e diventeranno anche le nostre!

By

Sono le scarpe preferite di Kate Middleton in estate: comode, casual e molto versatili. In più saranno di super tendenza per l’estate 2022. Di quali scarpe stiamo parlando? Scopriamole insieme qui su CheDonna!

Sappiamo tutte quanto sia difficile trovare una scarpa che sia comoda, fresca, e magari anche bella da vedere in estate. Perché quando arrivano le giornate afose e noi ci svegliamo con già la giornata programmata e piena d’impegni, la prima cosa che pensiamo quando realizziamo il nostro outfit è proprio scegliere la scarpa giusta. Che sia leggera, che sia comoda e che stia bene con il look che indossiamo. Spesso impossibile da avere, e quindi ci ritroviamo ad indossare un outfit pazzesco ma con le ciabatte al posto delle scarpe. Quindi come fare? Copiamo lo stile della royal più fashion del momento, Kate Middleton e scopriamo quali sono le sue scarpe preferite in estate!

In estate è sempre difficile realizzare dei look che siano sempre al passo con le tendenze, perché quando arrivano le giornate calde e afose l’unica cosa a cui pensiamo è la comodità. Abiti leggeri, maglie di cotone, pantaloni larghi e scarpe fresche.

Per cercare di realizzare dei look pratici spesso accantoniamo la moda, e ci ritroviamo con indosso degli outfit che non rispecchiano la nostra personalità.

E ciò avviene soprattutto con le scarpe: scegliamo sandali aperti e comodi sotto ai nostri look da lavoro, che diciamolo non sempre sono bellissimi.

Quindi, come risolvere questo problema di stile? Copiando il look della royal più fashion e seguita del momento. Chi? Kate Middleton! Scopriamo quali sono le scarpe preferite della Duchessa di Cambridge e vediamo perché dovremmo indossarle anche noi!

Le scarpe preferite di Kate Middleton sono le espadrillas con la zeppa: comode, eleganti, versatili, ma soprattutto leggere e perfette per le giornate estive!

Per espadrillas si intende quella particolare tipologia di scarpa che presenta tomaia in tela e suola in corda. Può essere piatta, quindi platform, o con la zeppa. Il modello di scarpa preferito da Kate Middleton è espadrillas con zeppa. Questo modello può presentare anche dei lacci da annodare intorno alla caviglia, che rendono la scarpa più elegante.

Quindi, abbiamo capito che la scarpa da avere a tutti i costi in estate è l’espadrillas con la zeppa. Ma come indossarla?

abito floreale midi : Kate Middleton ama indossare queste scarpe con degli abiti midi floreali. Sceglie quasi sempre la sua scarpa nelle tonalità nude, così da poterle indossare su molti look.

: Kate Middleton ama indossare queste scarpe con degli abiti midi floreali. Sceglie quasi sempre la sua scarpa nelle tonalità nude, così da poterle indossare su molti look. jeans e t-shirt: per tutti i giorni il look composto da jeans e t-shirt è sempre una buona idea. Ma sostituiamo la sneakers e indossiamo l’espadrillas con la zeppa. Utilizziamo una borsa in paglia e il nostro look più basico si sarà trasformato in boho chic in un secondo. A proposito, Il bianco e il nero sono i colori delle regine. Stessa scelta, prezzi diversi!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più fashion di sempre, quella targata CheDonna che vi ha mostrato quali sono le scarpe preferite di Kate Middleton.

Alla prossima guida di stile! Il divertimento e il fashion sono assicurati!