Manuel Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù Selassié: le parole inaspettate

Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sulla sua relazione con la principessa Lulù Selassié. Ecco le parole del nuotatore.

Si è molto parlato, in questi ultimi mesi, della tormentata relazione tra il nuotatore Manuel Bortuzzo, 22enne costretto su una sedia a rotelle a causa di una sparatoria, e la principessa Lulù Selassié. I due si sono lasciati dopo un’intensa storia d’amore nata durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip di quest’anno. Dopo molte lacrime e ospitate televisive, Manuel ha voluto chiarire una volta per tutte il suo punto di vista sulla sua storia con la Selassié.

Non è certo stata una relazione semplice quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, anche se era partita con le migliori intenzioni. I due avevano addirittura fatto sapere di avere in progetto di sposarsi il prima possibile, una volta usciti dal reality show più conosciuto e seguito in Italia. Ecco perché la loro improvvisa rottura ha lasciato molti fan decisamente sconvolti (Lulù, tra l’altro, è cambiata molto dopo la fine della relazione). A chiarire la situazione dopo l’allontanamento è stato lo stesso Bortuzzo. Ecco cosa ha detto il giovane nuotatore.

Manuel Bortuzzo dice la sua sulla fine della storia con Lulù Selassié

Durante un’intervista rilasciata a Radio Radio nel programma Non Succederà Più di Giada De Miceli, Manuel Bortuzzo ha ammesso di aver imparato molto dalla storia con la Selassié.

“Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto”, ha rivelato il nuotatore, che sembra aver rivalutato l’importanza della privacy in una storia d’amore. “È stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy. Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie“. Bortuzzo (che ha vissuto una vita decisamente complicata) ha poi espresso la sua opinione sulle molteplici fake news su di lui e sulla Selassié che hanno riempito le pagine dei giornali scandalistici negli ultimi mesi.

“Le fake news? Non me ne frega un ca***, però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni”. Insomma, si può dire che Bortuzzo abbia davvero cambiato vita dopo la partecipazione al GF Vip e ora è decisamente un uomo nuovo. “Partecipare al GF Vip non è stata una scelta così facile”, ha voluto aggiungere il giovane. “Quello che mi ha spinto a dire si è stato il fatto che comunque mi voleva, sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso, non ho fatto lo show, non fa parte di me”.