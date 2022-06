Prendi peso a causa della fame nervosa? I 5 cibi estivi che saziano all’istante (e non fanno ingrassare)

Scopri quali sono i cinque cibi estivi in grado di saziarti con gusto. Mangiarli ti aiuterà a mantenerti in linea con gusto!

Mantenersi in forma in estate può sembrare difficile per via del bisogno di cambiare modo di alimentarsi. Per via del caldo, aumenta infatti la voglia di mangiare cibi che siano freschi e succosi e che diano al contempo quel sentore di vacanza che li rende ancora più appetitosi. Un problema che diventa ancor più grande quando si è a dieta e ci si trova con tanti cibi preclusi.

Per fortuna, la gamma di alimenti esistenti è tale da rendere la situazione meno problematica di quanto pensi. È infatti possibile gustare diversi cibi con poche calorie e comunque in grado di sopperire ai bisogni legati al caldo e alla voglia d’estate. Oggi, quindi, ti daremo ben cinque idee a cui attingere per mangiare con gusto e restare in forma.

I 5 cibi estivi che ti aiuteranno a restare in forma

Poter scegliere tra tanti alimenti in grado di saziarti con piacere può sembrare difficile. In realtà, basta davvero poco per attingere ad alcuni cibi estivi strategici ed in grado di saziare contrastando al contempo il bisogno di cibo.

Si tratta di frutti o preparazioni che, tra le altre cose, sono anche piuttosto semplici da realizzare. Cosa che ti aiuterà a soddisfare i tuoi bisogni rapidamente e senza dover impiegare troppo tempo in cucina.

L’anguria

Iniziamo con il cibo estivo per eccellenza. L’anguria è ricco d’acqua, ha poche calorie e se mangiato nelle giuste quantità, pur essendo zuccherino, non fa ingrassare. Si tratta quindi di un alimento al quale potrai attingere anche tutti i giorni e che ti aiuterà a saziarti con gusto e a contrastare persino la fame nervosa.

Per farlo ti basta gustarne una fetta o frullarlo magari insieme a dello yogurt di soia senza zucchero. In questo secondo modo, grazie all’apporto delle proteine e dei grassi buoni contenuti nello yogurt potrai ottenere uno spuntino rinfrescante e bilanciato al punto da non farti male. In alternativa, sempre per gustare questo frutto ricco di proprietà benefiche in modo bilanciato, potresti gustarlo in insalata con del formaggio. In ogni caso ti sentirai più che soddisfatta, rinfrescata e in pieno mood estivo.

Lo yogurt greco con la frutta

Un altro alimento che pur essendo adatto a tutte le stagioni può diventare estivo se associato alla frutta di stagione è lo yogurt greco. Gustarlo freddo e mescolato a della frutta frullata diventa infatti un’ottima merenda. Con delle pesche a pezzi è ottimo a colazione mentre se hai voglia di trasformarlo in un gelato tutto da gustare puoi frullarlo con una banana (ma vanno bene anche albicocche, susine o ciliegie) e metterlo nello stampo dei ghiaccioli. Una volta gelato diventerà un dolcetto sempre pronto da gustare e ottimo per saziarti e per soddisfarti al contempo.

Il cocco

Un altro alimento estivo che nelle giuste quantità potrai gustare per sentirti nel pieno mood estivo è il cocco. Il suo latte si rivela piacevole e adatto a diverse preparazioni e berlo è sempre dissetante e piacevole. In alternativa potrai gustare il cocco anche da solo. In questo modo ti sentirai in vacanza e placherai il tuo bisogno di mangiare cose buone. Cosa che, inutile dirlo, metterà a tacere la possibilità di andare incontro ad attacchi di fame nervosa.

L’ananas

Hai mai provato la fetta d’ananas nello stecco? Mangiandolo bello freddo ti farà sentire in vacanza e ti soddisferà sotto tutti i punti di vista. Un modo simpatico e alternativo per gustare un frutto che combatte da sempre la ritenzione idrica e che (a meno che tu non sia allergica al nichel) ti aiuterà a dimagrire e a combattere i chili di troppo senza fatica.

Il budino di mango

Se hai voglia di qualcosa di esotico che ti conduca con la mente in vacanza, il budino di mango è quanto di più buono ci sia. Per realizzarlo ti basta frullare il mango con un bicchiere di latte scremato e far cuocere il tutto con un pizzico di dolcificante e un cucchiaio di amido. Nel giro di dieci minuti avrai un budino buonissimo e tutto da gustare. La scelta perfetta per una merenda sfiziosa o per un dopo cena dall’aria tropicale.

Come hai visto, realizzare degli spuntini estivi che siano golosi e al contempo sazianti è molto semplice. E con un po’ di fantasia potrai ottenerne di diversi in modo da variare spesso.

Così facendo, e seguendo le dritte per arrivare sgonfia alla prova costume, anche la dieta risulterà molto più semplice da seguire e ti darà modo di vivere la tua estate con maggior leggerezza e godendo a pieno della bontà del cibo di stagione.