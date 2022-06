Dal Grande Fratello alla maternità: dice addio ai riflettori e cambia tutto

Grande protagonista del Grande Fratello 2014, oggi è un influencer ed è diventata mamma. La ex gieffina ha deciso di cambiare vita. Ecco cosa fa

La avevamo imparata a conoscere durante la sua esperienza dentro la casa più spiata d’Italia. In quella occasione, nel 2014, aveva instaurato una relazione con un inquilino della casa, Giovanni Angiolini.

Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Mary Falconieri, classe 1992 e infermiera di professione. Dopo aver partecipato all’età di 19 anni a Veline e successivamente a Miss Italia 2011, in cui ha conquistato la finale con la fascia di Miss Cinema Puglia, Mary inizia a farsi conoscere nell’ambiente televisivo.

Durante l’esperienza al Grande Fratello del 2014, conosce e si lega sentimentalmente a Giovanni Angiolini, oggi conosciuto per i gossip che lo vedono legato a Michelle Hunziker. Giovanni e Mary hanno condiviso l’esperienza dentro la casa del reality show e successivamente hanno continuato la relazione per alcuni mesi. Da ottime premesse, i due si sono lasciati in modi abbastanza velenosi, in quanto Mary lo accusò di tradimenti e di non averla sostenuta in un momento delicato della sua vita.

Ma che cosa fa oggi Mary? Ecco com’è cambiata la sua vita!

Mary Falconieri, ecco com’è cambiata la sua vita

Dopo l’esperienza con Angiolini, Mary ha superato il brutto periodo ed oggi è sposata con con un avvocato di nome Giuseppe Matteo Schiavello. Insieme hanno avuto anche una bambina, Giulia. Nata il 25 maggio.

Mary Falconieri è molto attiva sui canali social, in particolare su Instagram dove le piace pubblicare scatti di quotidianità e collaborazioni con brand.

Dopo la nascita della sua bambina Giulia, Mary ha raccontato di star attraversando un periodo particolare della sua vita, quello in cui deve cercare di tornare alla vita di tutti i giorni, recuperando gli equilibri familiari e cercando di superare i dolori scaturiti dopo il parto.

A cuore aperto e senza peli sulla lingua, Mary ha raccontato ai suoi follower la particolare situazione che genera l’arrivo di un new born in una casa, sottolineando come il periodo che segue la nascita di un bambino sia estremamente delicato e complicato.