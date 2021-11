Dal Grande Fratello a mamma: l’amatissima ex gieffina è incinta

By

Dalla casa del Grande Fratello alla maternità: l’amatissina ex concorrente è incinta per la prima volta. Il dolcissimo annuncio.

La famiglia del Grande Fratello si allarga. Nella casa di Cinecittà, nelle varie edizioni sia della versione nip che vip, sono nati tanti amori. Alcuni durano ancora oggi come quelli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, Giovanni Maserio e Francesca Rocco, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez mentre altri sono finiti nel corso del tempo come quella tra Mary Falconieri e Giovanni Angiolini.

Dopo l’addio a quest’ultimo, Mary ha trovato il suo grande amore con cui è convolata a nozze e con il quale sta per formare una famiglia.Mary Falconieri è sposata con Giuseppe Schiavello da cui aspetta il primo figlio. Ad annunciare la dolce notizia è stata la stessa ex gieffina.

Mary Falconieri, ex Grande Fratello, presto mamma

Al settimo cielo per la sua prima maternità, Mary Falconieri ha voluto condividere con i suoi followers la sua gioia più grande annunciando la sua prima gravidanza.

“Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia…la nostra famiglia si allarga!

Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate scappare mai nulla. Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore. Il nostro sogno d’Amore più grande si è realizzato e non vediamo l’ora di averti tra le braccia e riempirti di baci piccolo/a. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.

Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, per Mary Falconieri, è iniziato un nuovo capitolo della sua vita ed oggi, innamorata e in attesa del primo figlio, non potrebbe essere più felice.