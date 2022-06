Vuoi arrivare più sgonfia alla prova costume? Ecco le regole d’oro!

Scopri come arrivare più sgonfia alla tanto attesa prova costume. Le regole da seguire per sentirti al meglio.

Manca sempre meno alla classica prova costume che ogni anno mette in crisi tantissime persone. Una prova che viene vissuta senza alcun dubbio nel momento sbagliato e che spesso rischia così di privare di ciò che è davvero importante. Se anche tu stai vivendo l’attesa con una certa tensione, la prima cosa che dovresti tenere a mente è che ciò che conta davvero è arrivarci felice e sentendoti bene con te stessa. Obiettivo che potrai sicuramente raggiungere iniziando a prenderti cura di te. Cosa che ti porterà anche a vederti più bella allo specchio e a migliorare la tua forma fisica.

Al di là del peso da cui parti, infatti, ci sono delle piccole dritte che se messe in pratica possono aiutarti a sgonfiarti, ad apparire più tonica e sentirti ogni giorno più bella. Certo, ciò vale se hai davvero poco peso da perdere ma se anche il problema fossero diversi chili, pur non perdendoli tutti, saprai di essere ogni giorno la versione migliore di te e di essere ad un passo più vicina alla tua meta. Cosa che dovrebbe aiutarti a sentirti carica di nuova energia.

Le regole da seguire per arrivare al meglio alla prova costume

Sentirsi bene con se stesse, spesso, è ciò che serve davvero per poter contare su una prova costume da vivere al meglio. Cosa che si può raggiungere mettendo a punto alcune regole che oltre che a dare energia mentale ti aiuteranno anche a sgonfiarti e a vederti ogni giorno più bella.

Esattamente ciò che ti serve per vivere al meglio quest’estate. Ecco, quindi, gli spunti da non dimenticare e da mettere a punto per la tua prova costume.

Seguire un’alimentazione sana e bilanciata

Perdere troppi chili in una sola volta ti porterà a perdere più massa grassa che magra e a vederti strana allo specchio. Inoltre, ciò porta a dover fare troppe rinunce e a rivedere salire i numeri sulla bilancia già dal più piccolo sgarro. Per ottenere risultati importanti è quindi meglio iniziare a seguire una dieta sana e bilanciata. Una che sazi, che sia ricca di alimenti che ti fanno bene e che ti aiuti a perdere peso senza dover rinunciare alla via sociale. Scoprire di poterti concedere un gelato o una pizza continuando a dimagrire ti renderà così euforica da farti apprezzare anche un dimagrimento più lento. Sopratutto perché sarà quello che allo specchio (e in costume) noterai di più.

Bere tanta acqua

Il trucco per apparire tonica è quello di bere tanta acqua. Inizia quindi ad eliminare ogni tipo di bevanda e concediti solo acqua naturale (possibilmente a basso residuo fisso). Se fai fatica a bere puoi aromatizzarla con del limone o con ciò che preferisci. Ciò che conta è evitare quella frizzante (salvo rare occasioni) e non aggiungere zuccheri di ogni tipo. Per quanto possa sembrare scontato, berne la giusta quantità e scegliere quella giusta ti aiuterà a sgonfiarti.

Fare una colazione abbondante aiuta ad arrivare sgonfia alla prova costume

Non saltare mai la colazione è un’altra regola d’oro da seguire per arrivare in ottima forma alla prova costume. Farlo ti aiuta infatti a caricarti della giusta energia e a non arrivare affamata al pranzo. Inoltre, anche a cena tenderai a mangiare meno e tutto perché sai già che a colazione ti aspetta un pasto ricco e gustoso. Dal pancake proteico allo yogurt con frutta fresca e secca, mangiare in modo sano e bilanciato di primo mattino farà la differenza, ti spingerà a fare meno spizzichi durante il giorno e ti aiuterà a perdere peso più facilmente.

Usare poco sale

Un trucco per sgonfiarti in fretta è quello di usare poco sale. Eliminando cibi confezionati, insaccati e processati è già un buon inizio. Anche ridurre quello normalmente usato in cucina, però, può fare la differenza, aiutandoti ad eliminare i liquidi in eccesso e a sgonfiarti anche di molto. Ovviamente non si parla di eliminarlo ma di ridurlo sostituendolo con spezie buone e amiche della linea. Tra curcuma, paprika, zenzero e altre spezie da sperimentare, la scelta è davvero ampia. Ti basterà trovare quelle che rispondono ai tuoi gusti per assaporare cibi infinitamente più buoni rispetto a prima.

Mangiare frutta e verdura

Non tutti lo sanno ma inserire alimenti ricchi di potassio aiuta a sgonfiarsi. Questo significa mangiare frutta e verdura e prediligere quegli alimenti sani e ricchi di potassio che, tra le altre cose, sono anche buoni. Tra i tanti ci sono le banane, la frutta secca, l’avocado, i legumi e gli spinaci. E anche se alcuni tra questi sono noti per avere molte calorie, ti basterà mangiarli con moderazione per arrivare ai risultati sperati.

Inoltre ci sono ottimi frutti estivi come l’anguria che oltre ad essere buoni aiutano persino durante la dieta.

Questi semplici trucchi, uniti ad una buona base di attività fisica ti aiuteranno ad arrivare alla prova costume senza sacrifici e con l’umore giusto per vivere al meglio le tue vacanze estive.

Ovviamente, se hai molti chili da perdere, il consiglio è quello di rivolgerti ad una nutrizionista. In questo modo potrai essere seguita con maggior attenzione e stilare degli obiettivi da raggiungere di volta in volta. Cosa che ti aiuterà a non mollare e a vedere con fiducia i progressi che ti porteranno ad una miglior condizione fisica e di salute. Aspetti ancor più importanti della semplice prova costume.