Nuovo BONUS per gli italiani dopo la pandemia e la guerra: a chi spetta e come richiederlo

Previsto dalla Legge 15 / 2022 e, come abbiamo anticipato, finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro per l’anno 2022, il Bonus Psicologo prevede un contributo economico per le persone in condizione di fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.