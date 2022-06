Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Alessia Marcuzzi ha fatto il suo grande e atteso ritorno così. La notizia che ha entusiasmato i fan.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici TV più amate e seguite di sempre, nota per il suo sorriso contagioso e la sua naturale simpatia. Dopo una lunga assenza dagli schermi televisivi, la Marcuzzi ha deciso di fare il duo trionfale ritorno in TV proponendo un nuovo programma che si preannuncia un grande successo. Dopotutto la bella conduttrice ha sempre amato buttarsi in progetti nuovi e audaci, mettendosi ogni volta alla prova. Ma di che programma stiamo parlando?

Ci è molto mancata ma, finalmente, è tornata! La conduttrice tv Alessia Marcuzzi, (a proposito, avete mai visto la bellissima conduttrice a 16 anni? Bellissima!) che abbiamo imparato ad apprezzare grazie alla sua partecipazione a programmi di punta come il Grande Fratello e Le Iene, ha intenzione di fare il suo grande ritorno in TV con un nuovissimo programma che di sicuro stuzzicherà l’interesse di moltissimi italiani. Di che programma si tratta e perché non dovreste perdervelo?

Il ritorno in grande stile di Alessia Marcuzzi

Dopo diverso tempo lontano dagli schermi, Alessia Marcuzzi (che segue una dieta ferrea per essere sempre in forma) tornerà in TV con un nuovo programma, Boomerissima (questo il titolo provvisorio), che già si preannuncia un successo.

In questo nuovo programma, i partecipanti (appartenenti a diverse generazioni) si confronteranno in merito alle loro differenti idee sulla vita, ponendo le basi per un confronto costruttivo tra i cosiddetti “boomer” (i più “anziani”) e la generazione Z. Una sorta di reality misto a talk show che già sta stuzzicando l’interesse di moltissime persone. Ammettiamolo, non vediamo l’ora di rivedere la Marcuzzi alla conduzione di una nuova trasmissione!

A pubblicare la notizia di questo nuovo progetto è stato il sito Dagospia. Sembrerebbe sia in corso una trattativa tra la Rai e il manager della Marcuzzi, Beppe Caschetto. Il programma dovrebbe essere composto da 5-6 puntate, e sarà prodotto da EndemolShine Italy. La messa in onda è prevista per novembre su Rai 2. La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai dovrebbe avere luogo il prossimo 28 giugno e il progetto sancirebbe il ritorno in Rai della Marcuzzi dopo ben 28 anni!