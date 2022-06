Scontro epico tra ex gieffine: durissimo botta e risposta sui social

Non tira una buona aria tra due ex gieffine molto note, nelle ultime ore la tensione è alta tra di loro in un vero scontro botta e risposta.

Sappiamo bene che tra vipponi non sempre le cose vanno per il meglio, soprattutto quando si tratta di super donne. In questo caso parliamo proprio di due ex gieffine che hanno partecipato in edizioni diverse ma che nelle ultime ore stanno facendo molto parlare di loro a causa di un pesante botta e risposta diventato immediatamente social, proprio come nel loro stile.

Una di queste è la più presente in tv del momento: la sua personalità è tagliente e le sue frecciatine colpiscono sempre il segno, ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi e si è conquistata un bel posto. Di chi parliamo? Naturalmente di Soleil Sorge. Per l’influencer la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini è stata sicuramente una botta di vita.

Lei non era di certo nuova al piccolo schermo ma l’ultimo GF Vip l’ha resa una protagonista assoluta, complice anche il famoso triangolo amoroso formato da lei, Alex Belli e Delia Duran. Neanche il tempo di uscire dalla casa che già Barbara D’Urso l’aveva ingaggiata per il ruolo di giudice a La pupa e il secchione show. E se pensavate che fosse finita lì, vi sbagliate perché naturalmente la Sorge è pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi. A qualcuno però la sua popolarità non va proprio a genio.

“Priva di talento, antipatica e supponente”, Daniela Martani si scaglia e Soleil risponde

A dirgliele per le rime è stata Daniela Martani, anche lei volto noto dei reality tra cui Grande Fratello e Isola dei Famosi. Dopo la presentazione di Soleil Sorge in Honduras avvenuta nell’ultima puntata introdotta da Ilary Blasi, la gieffina si è sfogata su Twitter attaccando duramente l’influencer.

“E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente“, aveva scritto in un tweet che ha fatto immediatamente insorgere il popolo di Soleil contro di lei. Ma non è tutto, perché la Martani si è espressa anche sui fan della Sorge dicendo sui social: “Percepisco nervosismo nel fandom di Soleil. State calmi“. Ovviamente Soleil, che ha già fatto perdere la testa ad un naufrago dell’Isola, non ha perso tempo per risponderle.

“Bastava chiederla un po’ di pubblicità, magari ti veniva ad ascoltare qualcuno” ha detto la vippona senza troppi giri di parole. Un attrito che però già esisteva da tempo quello di Daniela per Soleil e che potrebbe diventare ancora più acuto durante la futura permanenza sull’Isola di quest’ultima. Una cosa è certa: che la Sorge continua ad essere il prezzemolino della tv e non è stata solo la Martani a farlo notare. Anche Vladimir Luxuria durante il collegamento in diretta dal resort in Honduras l’ha salutata dicendo ironicamente: “Ciao Soleil, finalmente da quanto tempo che non ti vediamo in tv!“.