Soleil Sorge fa strage di cuori: il naufrago dell’Isola dei Famosi pazzo di lei

Soleil Sorge continua a fare strage di cuori anche all’Isola dei Famosi in quanto un naufrago sembrerebbe essere pazzo di lei. Lo avreste mai detto che proprio lui avrebbe perso la testa per lei?

Soleil Sorge sta sicuramente vivendo il suo periodo d’oro dal punto di vista lavorativo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha fatta di strada da quando popolava gli studi Elios di Roma nella speranza di conquistare, come poi ha effettivamente fatto, il cuore di Luca Onestini.

Oggi è uno dei personaggi più gettonati del momento ed è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, insieme alla sua chimica artistica con Alex Belli ma non solo. Dopo ben sei mesi di reality show, la Sorge è stata scelta da Barbara d’Urso per essere una delle sue opinioniste de La Pupa e il Secchione Show, dove ha regalato momenti indimenticabili ai suoi fedeli sostenitori.

Le sorprese però non sono di certo finite qui in quanto è stato annunciato il suo arrivo alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi per dare un po’ di pepe durante questi ultimi appuntamenti che mancano alla fine dello show, ma attenzione perché sì le news non sono ancora terminate poiché qualcuno ha rivelato ai quattro venti che Soleil Sorge ha fatto strage di cuori anche all’Isola dei Famosi!

Isola dei Famosi, il naufrago smascherato: è pazzo di Soleil Sorge!

Soleil Sorge, che ha ricevuto un’incredibile sorpresa da parte dei suoi fedeli sostenitori, però non arriverà all’Isola dei Famosi da sola in quanto con lei ci sarà una delle sue acerrime nemiche: Vera Gemma con cui ha condiviso l’esperienza a Pechino Express e non è che siano andate propriamente d’accordo, anzi!

Ora però il loro ruolo è differente, ma le dinamiche potrebbero evolversi in maniera inaspettata in quanto uno dei concorrenti di Ilary Blasi ha perso la testa per lei! A rivelarlo è una fonte più che affidabile in quanto non è il solito esperto di gossip, ma qualcuno di molto vicino a questa persona. Di chi stiamo parlando?

Di Guendalina Tavassi! No, non è lei ad avere una cotta per la nuova arrivata in Honduras, dove di recente c’è stata una confessione inaspettata da parte dell’ex naufraga, ma suo fratello Edoardo Tavassi. Lui si sarebbe invaghito, secondo quanto rivelato da sua sorella durante una recente ospitata a Pomeriggio 5, dell’ex concorrente di Alfonso Signorini avendo avuto modo di poterla osservare per ben sei mesi no stop durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Edoardo Tavassi è pazzo di Soleil Sorge, ma quest’ultima si farà lasciare travolgere dal suo charme o rimarrà focalizzata sul suo obiettivo di creare nuove dinamiche tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi? Staremo a vedere, in quanto manca sempre meno al suo sbarco in Honduras.