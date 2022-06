Mara Venier sdogana una nuova moda: fatevi travolgere anche voi, qualsiasi età abbiate

Regina indiscussa della domenica italiana, Mara Venier a volte stupisce con outfit all’ultimo grido. Riesce a valorizzarli grazie al suo sorriso contagioso. Vediamo come copiarla in poche mosse furbe.

Causa stop completo, sin dal Medioevo, degli spettacoli di ogni sorta durante la Quaresima, il viola è ritenuto ancora oggi un colore sfortunato nel mondo dello spettacolo (gli artisti, infatti, non potevano letteralmente sopravvivere senza lavoro).

Mara Venier sfida le convenzioni – e la sorte – indossandolo in uno dei programmi (il suo) più seguiti del palinsesto Rai. Copiamola così!

Ecco perché il viola intenso di Mara è un’idea brillante per tutte

Celebrerà, a luglio, il matrimonio del giornalista Alberto Matano e la sua carriera sembra non avere punti d’arresto. Mara Venier ha scelto come ultimo outfit televisivo un tailleur viola

composto da giacca con revers e gonna a tubino giusto due dita sopra il ginocchio ed a ha completato il tutto con una blusa senza maniche nella stessa tonalità. Gli accessori gialli sarebbero stati un po’ “too much” per lei (bisogna sempre ricordarsi di contesto ed età anagrafica) ed ha quindi optato per un paio di sandali lucidi coordinati con listìni sottili.

Quella che è considerata una salvezza fashion per molte – Zara – ha creato un top viola dalle spalline sottili ed arricciatura frontale a 9,95 euro ed una gonna corta, elasticizzata, a vita alta che costa 12.95 euro. Due capi semplici, economici e versatili da non lasciarsi scappare per emulare “la Mara nazionale”.

Alternativa per le più in forma è Bershka. L’abito mini con cut out ed incrocio sul collo è scontato del 30% su Zalando, in vendita quindi a soli 20,99 euro. Off limits per chi è particolarmente prosperosa perché il tessuto sul busto è ridotto ai minimi termini. Meglio prediligere sandali alti neri o nude, di viola se ne indossa già abbastanza.

Elettra Lamborghini punta sulle rose rosse in un abito che le sembra dipinto addosso ed apparentemente non ha nulla in comune con il nostro vip del giorno. Sono però entrambe unite dal colore e dalla fantasia che scelgono di esprimere attraverso la moda. A volte un look vale più di mille parole!

Silvia Zanchi