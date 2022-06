Anticipazioni Beautiful: terribile omicidio, spalle al muro per i colpevoli

Anticipazioni Beautiful dall’America. Guai in arrivo per papà e figlio. I due compiono un terribile omicidio e scappano… Ecco cosa succederà!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: Bill e Liam compiono un omicidio

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Nelle prossime puntate scopriremo importanti retroscena su Bill e Liam Spencer.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 Bill e Liam Spencer nasconderanno le prove di un omicidio che hanno commesso.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete per certo che le puntate in onda su Canale 5 saranno concentrate sulla gravidanza di Steffy Forrester e sul risultato del test di paternità che ha dato come esito Liam come padre. In realtà, come già sapete, il test era stato manomesso da Vinny Walker.

Questa trama, già fitta e abbastanza complicata, si complicherà quando il giovane amico di Thomas uscirà spaventosamente di scena. Infatti, nei prossimi episodi Vinny verrà investito da una macchina guidata da Bill e Liam Spencer.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la manomissione del test di paternità da parte di Vinny verrà fuori presto. Sarà proprio Thomas a scoprire la verità e a rivelare alla sorella Steffy, Hope, Liam e Finn che il bambino in grembo di Steffy è in realtà di Finn. Per tale ragione Vinny passerà dei forti guai e finirà in carcere.

A questo punto, Liam felice di aver riottenuto la sua vita insieme ad Hope si delizierà con della tequila insieme al padre Bill, festeggiando la fine di un incubo. Eppure, quando la serata sembrava svolgere verso il termine, il giovane Spencer si metterà alla guida e a quel punto durante un attimo di distrazione un qualcosa si fionderà sotto le ruote: è Vinny!