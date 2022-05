Anticipazioni Beautiful: matrimonio a rischio, la verità non cambia niente

By

Anticipazioni Beautiful, Tutto quello che succederà nelle puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 maggio 2022

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Ecco cosa accadrà da domenica 15 al 21 maggio 2022

Nelle prossime puntate di Beautiful, assisteremo ad una Brooke molto arrabbiata con Liam e con Steffy, che ancora una volta hanno sconvolto la vita di Hope. Nel frattempo, Thomas farà una rivelazione a Hope.

Torneremo dunque a parlare del triangolo amoroso che vede come protagonisti Hope, Liam e Steffy e del temutissimo test di paternità che porterà a risvolti sorprendenti.

Se da un lato il giovane Spencer cerca conforto dall’amico Wyatt, temendo di aver perso per sempre Hope e la famiglia che avevano costruito insieme; dall’altro Finn accetterà la situazione e deciderà di chiedere a Steffy di sposarlo. Ma la giovane Forrester si troverà in un limbo e tenterà una mossa disperata: fuggire via da Los Angeles.

A questo punto papà Ridge è molto amareggiato per la notizia che Steffy voglia trasferirsi a Parigi. Ma alla fine la situazione prende una giusta piega. Infatti Thomas scoprirà che il test di paternità della sorella è stato manipolato da Vinny. Dunque il bambino che Steffy Forrester porta in grembo è in realtà di Finn.

Tocca ad Hope informare Liam della situazione. La donna lo fa con estrema delicatezza per non turbare la sensibilità del marito. Alla notizia, infatti, lo Spencer rimane profondamente scioccato.