Anticipazioni Beautiful: l’ora della verità, Steffy reagisce così

Anticipazioni Beautiful dall’America. Dopo il coma e l’amnesia, Steffy Forrester recupera la memoria e ricorda tutto quello che è successo! Scopriamo di più

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Steffy ricorda cosa è successo a Finn

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Soprattutto assisteremo al recupero della memoria di Steffy Forrester, la ragazza ricorda chi è Finn e chi l’ha ucciso…

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, faremo i conti con i postumi della drammatica situazione che ha visto la morte di Finn e la fine di Steffy in coma in ospedale e poi risvegliata con gravi problemi di amnesia.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Steffy si risveglierà dal coma credendo di essere ancora sposata con Liam Spencer. Allo stesso tempo c’era un attrito interno alla famiglia su come trattare la malattia di Steffy, con Taylor e Brooke che perseguitavano due linee parallele. Soprattutto la Hayes che era all’oscuro dei motivi per cui Steffy si trovava in ospedale era pronta a fornire a Sheila Carter una possibilità di redenzione per tutti i mali.

Tuttavia, secondo le anticipazioni americane l’amnesia di Steffy è durata solo poche ore soprattutto perché il neurologo e Bridget hanno ritenuto che sapere la verità avrebbe aiutato la Forrester a recuperare la memoria (al contrario della linea di pensiero di mamma Taylor). E alla fine è stata proprio così. Grazie all’aiuto dei medici e dei familiari Steffy è stata dimessa dall’ospedale ed ha recuperato la memoria ricordato perfettamente la dinamica dei fatti e il terribile lutto subito.

Infatti secondo le anticipazioni delle prossime puntate Steffy che attualmente ricorda ben poco, si ricorderà tutti i dettagli della notte dello sparo. Con l’aiuto dei genitori Taylor e Ridge la giovane tenterà una trappola alla Carter in un confronto decisivo che rivelerà tutte le bugie della donna.