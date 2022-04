Anticipazioni Beautiful: dopo il lutto, ancora una tragedia

By

Anticipazioni Beautiful dall’America. Un nuovo colpo di scena in arrivo dopo il lutto. Ecco cosa succederà!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America, grosso spoiler: Steffy Forrester si risveglia da coma? Lo scopriremo.

Beautiful anticipazioni USA: Steffy si risveglia dal coma?

Nei prossimi episodi in onda in America, i telespettatori potranno assistere ad un evento che cambierà per sempre le sorti della soap opera!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda sulla CBS in America, i telespettatori potranno assistere ad una grandissima evoluzione della storyline di Finn, Steffy e Sheila Carter. Infatti assisteremo ad un grandissimo colpo di scena dopo le sparatorie andate in onda recentemente e che hanno visto feriti Finn e Steffy.

Secondo le nuove anticipazioni che hanno visto la morte di Finn, Steffy è finita in coma in una situazione grave, in bilico tra la vita e la morte. Le sue cure in ospedale sono gestite da Bridget Forrester, sua zia e allo stesso tempo sua sorellastra.

Per quanto sappiamo, Bridget resterà sulla scena per il momento in questo modo, sperando che la donna appaia più spesso nelle scene.

Secondo le dichiarazioni del capo sceneggiatore e produttore di Beautiful, Brad Bell, l’attuale storyline sarà incentrata tutta su Steffy e sul momento tragico che la donna sta vivendo: “si ritroverà a dover affrontare il lutto per la precoce perdita del marito ma potrà contare sulla sua famiglia, sull’aiuto di Liam Spencer e di Bill Spencer”.

Inoltre, ha aggiunto che per Steffy sarà un capitolo triste della sua vita, ma quando lo avrà superato, ci sarà della luce e un amore che sarà un po’ sorprendente…