Anticipazioni Beautiful, paura in casa Forrester: la più amata è in pericolo

By

Anticipazioni Beautiful dall’America. Continua la paura per la famiglia Forrester. Dopo lo sparo, arriva il pericolo anche per lei…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Sheila si scaglia contro Steffy

Nei prossimi episodi americani di Beautiful, gli spettatori faranno i conti con una Sheila Carter sempre più nervosa e violenta. Dopo aver sparato accidentalmente a Finn, adesso la sua vittima preferita è Steffy.

Nuove importanti e succose informazioni dall’America. Secondo le nuove puntate di Beautiful che vanno in onda sul canale CBS e che arriveranno l’anno prossimo in Italia, Sheila Carter sarà ad un passo dal limite.

Secondo le anticipazioni, sappiamo per certo che le situazioni che si verranno a creare all’interno della narrazione saranno molto “enigmatiche” e ciò è dovuto al fatto che tutta la soap si sta preparando ad un grande cambiamento epocale, che potrebbe cambiare per sempre le sorti della narrazione (così come il produttore aveva rivelato).

Attualmente, sembrerebbe che quest’evoluzione della soap avrà come fulcro la storia di John Finnegan e Steffy Forrester. Difatti, se facciamo un salto alle ultime anticipazioni che conosciamo, John è stato accidentalmente colpito dalla pistola impugnata dalla mamma Sheila. La donna la stava puntando contro Steffy.

Secondo la ricostruzione dei fatti, dopo l’ultimo respiro di Finn, la giovane Forrester avrebbe provato a chiamare i soccorsi e la polizia. In quel frangente la Carter indispettita avrebbe nuovamente puntato la pistola contro la nuora intimandola di fermarsi.

Non si conoscono altri sviluppi sulla trame, né si sa se Finn sia sopravvissuto allo sparo o meno. Ciò che sappiamo che il primo a giungere sul luogo della sparatoria sarà Deacon Sharpe. L’uomo troverà solo una donna in stanza, Sheila e la proverà a consolare.