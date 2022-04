Beautiful anticipazioni: lutto per Steffy? Un colpo di pistola cambia tutto

Anticipazioni Beautiful delle puntate in onda in America. La giovane Forrester non ha mai pace. In arrivo un dramma per Steffy…Scopriamo insieme di più!

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi di tutto ciò che succederà nei nuovi episodi di Beautiful in onda in America. Nuovi problemi in vista per Steffy Forrester, la donna dovrà fare i conti con un avvenimento tragico.

Beautiful anticipazioni americane: per colpa di Sheila, Steffy passerà un momento molto difficile

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo le anticipazioni che ci arrivano da oltre oceano nelle puntate in onda alla CBS, Steffy Forrester dovrà fare i conti con una situazione difficile.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, torneremo a parlare di Steffy e Finn, ma non più facendo riferimento al triangolo amoroso che li vede protagonisti insieme a Liam e che riguarda l’attesa del test di paternità. Secondo le nuove importanti rivelazioni Sheila Carter potrebbe compiere un gesto drastico nei confronti del figlio biologico… sparandogli per “errore”!

Steffy, la figlia di Ridge e Taylor ha scoperto subito dopo il fratello Thomas del tranello architettato dalla perfida suocera alle spalle di Brooke (la perdita di sobrietà e il conseguente tradimento con Deacon Sharpe). Nonostante la giovane Forrester sia felice per la ritrovata serenità fra papà Ridge e mamma Taylor e non vuole certamente riavere Brooke fra i piedi, ritiene subdolo e meschino l’atteggiamento di Sheila. Così decide di affrontarla, sottolineando alla Carter che non ci sarà mai posto per lei nella sua famiglia.

A questo punto, la situazione sfiora di mano ad entrambe e Sheila messa con le spalle al muro decide di compiere un gesto mai immaginato. La cattivona di Beautiful non vuole sentire ragioni e non vuole cedere i rapporti e i passi avanti fatti con suo figlio Finn e con suo nipote. Per tale ragione, la donna ha prontamente tirato fuori una pistola e l’ha puntata contro la ragazza.

Per uno scherzo del destino, però, la pallottola ha colpito suo figlio Finn, che capendo la situazione si era lanciato per proteggere la moglie. Sotto gli occhi sbigottiti di entrambe le donne, Finn sembra apparentemente ferito mortalmente, esalando l’ultimo respiro.