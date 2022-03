Beautiful anticipazioni: Hope e Liam, nuovo colpo di scena

By

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful fino al 19 marzo 2022: anche Finn scopre la verità. Problemi in vista per Hope e Liam

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda su Canale 5 fino al 19 marzo 2022.

Beautiful anticipazioni: Hope e Liam ai ferri corti?

Nei prossimi episodi di Beautiful in onda in Italia su Canale 5 arriverà il momento del verdetto finale per Hope e Liam. La giovane Logan dovrà prendere una decisione sul tradimento del marito

Secondo le nuove rivelazioni delle puntate in onda dal 14 al 19 marzo 2022 su Canale 5, in Beautiful arriverà finalmente una svolta per il triangolo amoroso composto da Hope, Liam e Steffy (con l’aggiunta di Finn).

Quello che sarà certo è che per la giovane Hope non sarà certo un periodo facile. La donna dovrà infatti prendere una decisione su Liam e sul loro matrimonio dopo aver scoperto di essere stata tradita. Per chi non lo ricordasse, Liam aveva tradito Hope con Steffy, e la Forrester subito dopo ha scoperto di aspettare un bambino.

Alla fine di tutto, la figlia di Brooke e Deacon nonostante il dolore, perdonerà il marito e gli darà una seconda possibilità per il bene soprattutto dei bambini. Nel frattempo anche Steffy e Finn discuteranno ancora di quanto accaduto tra lei e Liam.

Steffy ribadirà a Finn che quella notte trascorsa insieme all’ex marito sarà stata un errore. Non solo, si vedrà costretta a confessare al fidanzato di essere incinta e di non sapere chi sia il padre. Il bambino potrebbe infatti essere figlio di Liam. Anche Finn resterà accanto a Steffy, anche se ancora la donna non saprà chi sia il padre del bambino che aspetta.