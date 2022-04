Una vita anticipazioni: Daniela smascherata? Miguel vicino alla verità

Una Vita anticipazioni. Nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5 la cameriera Daniela non riuscirà più a tenere il suo segreto con Miguel…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Miguel vicino alla verità su Daniela

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita si concentreranno sul rapporto fra Daniela (Carla Campra) la cameriera del Ristorante Nuovo Secolo XXI e il nipote dei proprietari, Miguel Olmedo (Pablo Carro). Il giovane sarà molto vicino dallo scoprire la verità su di lei.

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 la copertura di Daniela Stabile potrebbe essere seriamente a rischio. La poliziotta infatti è costantemente osservata.Dopo i sospetti di Sabina (Ana Goya) anche il giovane avvocato deciderà di osservare attentamente ogni mossa della cameriera. Inoltre, Miguel si troverà ad assistere ad un suo strano incontro con Roger (Francesco Bomenuto).

Se proprio dobbiamo dire le cose come stanno, la prima persona ad accorgersi che Daniela stesse nascondendo qualcosa è stato il detective privato ed ex commissario Mendez (David Garcia Intriago). L’uomo, grazie ai pranzi effettuati nel locale con l’amico Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ha avuto modo di vedere più da vicino la cameriera e notare con facilità di averla già conosciuta prima.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 non capiremo fin da subito le concrete motivazioni della giovane poliziotta fin quando non la vedremo parlare con il suo capo Roger. In questa occasione noi e tutti i telespettatori da casa capiremo il motivo reale per cui la giovane poliziotta si trova sotto copertura. La Stabile è convinta che gli Olmedo siano responsabili di un furto ad una banca, avvenuto un bel po’ di anni prima in Svizzera.

Comunque sia la sua copertura durerà ben poco. Questo perché Sabina noterà alcune stranezze nei suoi comportamenti e metterà in guardia il marito e il nipote, sostenendo fermamente che la giovane sia una spia della polizia.

La coppia di anziani ha organizzato un modo per poter capire effettivamente il ruolo di Daniela, ma purtroppo non è andato a buon fine. Così entra in gioco Miguel. La giovane ha compiuto un passo falso, si è avvicinata a Miguel dopo la rottura di quest’ultimo con Anabel.

I due si sono scambiati molti baci e alla fine della fiera il giovane ha iniziato a insospettirsi e un giorno deciderà di seguirla e la troverà in una situazione alquanto compromettente… da cui capirà che nonna Sabina aveva ragione, Daniela è una poliziotta!