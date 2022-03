Beautiful anticipazioni, tregua finita: Deacon contro Sheila per Brooke

Anticipazioni nuove puntate americane di Beautiful. Deacon Sharpe si scontrerà con la perfida Sheila Carter. Il motivo? Brooke

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni di marzo: Deacon contro Sheila, Paris ama Carter

Negli episodi di Beautiful in onda prossimamente in America, Deacon Sharpe si scontrerà in un terribile faccia a faccia con Sheila Carter per difendere Brooke. Nel frattempo, Paris dichiarerà il suo amore a Carter. Ma scopriamo di più

Nelle nuove anticipazioni della soap opera direttamente dall’America (dove ricordiamo sono un anno avanti rispetto a noi) avverranno innumerevoli colpi di scena. Primo fra tutti, Deacon Sharpe avrà uno scontro con Sheila Carter per difendere Brooke Logan. In secondo luogo Paris Buckingham, invece, confesserà alla madre di amare Carter Walton.

Deacon e Sheila si troveranno a parlare di Taylor, definendola una persona molto onesta ed elogiandola. A quel punto, la Carter non potrà fare a meno di esprimere un suo parere sul parallelismo fra Taylor e Brooke, definendo quest’ultima come una persona orribile. A quel punto, le parole di Sheila desteranno la furia di Sharpe che non lascerà che la Carter parli male della donna che ama, tanto da prendere le sue difese.

Sulla stessa scia anche Steffy e Hope avranno una discussione animata sulle rispettive madri. Indubbiamente la giovane Forrester crederà che suo padre debba stare insieme alla madre Taylor, Logan penserà che Ridge sia destinato alla madre Brooke. Ed ecco arrivare il colpo di scena: la discussione sarà vista dallo stilista, il quale non saprà quale parti prendere dato che si troverà in una posizione assai scomoda.

Ma non è tutto. Nelle prossime puntate in onda in America, Paris confesserà alla madre Grace di essere innamorata di Carter tanto di chiederle di smetterla di minacciarlo. Tutto avrà inizio quando Grace vedrà Paris insieme a Carter nel suo appartamento. La donna, infatti, si scaglierà furiosa contro l’avvocato, ricordandogli di averlo minacciato di stare alla larga da sua figlia. Sarà in questo frangente che la sorella di Zoe capirà che sua madre ha fatto pressioni su Carter affinché si allontanasse da lei.

Nelle prossime puntate vedremo anche risvolti su due situazioni rimaste aperte: