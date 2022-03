Anticipazioni Beautiful: torna una della coppie storiche? Il bacio della discordia

Anticipazioni puntate di Beautiful. Un bacio fra una delle coppie storiche della soap opera cambierà tutto.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful. Secondo le nuove rivelazioni, Steffy e Thomas Forrester si intrometteranno nella vita di Ridge e questo cambierà tutto…

Beautiful anticipazioni: Steffy e Thomas si intromettono nella vita di papà Ridge

Secondo le nuove anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5, Thomas e Steffy Forrester faranno di tutto per far riavvicinare mamma e papà, Taylor Hayes e Ridge Forrester. Ecco cosa succederà fra di loro.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, indagheremo le sorti di una delle coppie storiche più amate e apprezzate dagli spettatori di tutto il mondo, parliamo della storia d’amore e del matrimonio fra Ridge Forrester e Taylor Hayes.

A causa dei recenti avvenimenti che hanno portato Brooke Logan verso il tradimento nei confronti del marito, Ridge ha avuto una ricaduta. L’uomo è stato letteralmente spinto dai figli Steffy e Thomas nelle braccia della ex moglie. Ma se c’è una cosa che possiamo dire con certezza è che nonostante i tradimenti, i litigi, gli abbandoni nessuno potrà mai mettere bocca sul matrimonio fra Ridge e Brooke. I due saranno sempre destinati a tornare insieme, nonostante tutto.

Ma tornando al nocciolo della questione, Ridge, Brooke e Taylor hanno a lungo animato le sorti e le passioni di Beautiful. Il loro triangolo, rimarrà sempre nella storia come il triangolo per eccellenza. Le due donne, da sempre rivali in amore, hanno sempre cercato di dissuadere e conquistare il cuore di Ridge. Adesso, che la psichiatra è tornata in pista, ed è rientrata nelle vite dei personaggi, tutto può essere rimesso in discussione.

Brooke e il tradimento ai danni di Ridge

Difatti anche l’ultima storyline sembra non fare eccezione. In questi mesi ne abbiamo parlato a lungo di Brooke e del tradimento ai danni di Ridge.

Sheila Carter, desiderosa di vendetta nei confronti di Brooke, ha fatto in modo che, inconsapevolmente, Brooke bevesse dell’alcol, risvegliando in lei una tentazione da tempo sopita. E così, la delusione per essere rimasta la sera dell’ultimo dell’anno senza Ridge (bloccato dal maltempo fuori città a seguito di un viaggio di lavoro) ha portato la Logan a cedere, ritrovandosi dunque a bere troppo e in compagnia di Deacon.

Le cose, poi, sono sfuggite di mano, portando i due ad un bacio. Non solo, Deacon ha messo una Brooke alticcia a letto, passando la notte al suo fianco proprio dove lei dorme con suo marito. Brooke ha successivamente bandito Deacon dalla sua vita e dalla sua proprietà e l’uomo non si è fatto più vivo neanche con Hope, confusa dal repentino cambio di atteggiamento da parte del padre.

Purtroppo per Brooke, però, Douglas ha assistito alla scena e, dopo alcune settimane, il segreto è stato svelato dal bambino a Thomas e a Steffy, che hanno visto l’occasione propizia per mettere fine al matrimonio del padre. E così, quando Brooke aveva deciso di dover raccontare tutto al marito, Ridge ne è stato prima informato da Taylor.

Se in un primo momento Ridge ha difeso incredulo la moglie, poi la stessa Logan le ha confermato l’accaduto. Ritenendolo comunque superabile e accusando Deacon di essersene approfittato, lo stilista si è tuttavia infuriato quando, nella scazzottata che ne è seguita, Brooke ha preso le difese di Deacon.

Ridge si è definito dunque stanco di questa giostra senza fine, dove la moglie sembra trovare irresistibili uomini come Bill e Deacon, che lui disprezza. A quel punto, Ridge ha lasciato Brooke: “Perché non sono mai abbastanza per te?“, le ha detto prima di andarsene.

Ridge bacia Taylor per dimenticare Brooke

Dopo aver trovato rifugio a casa di Steffy, Ridge si è trovato spinto dai figli maggiori verso Taylor, a sua volta a disagio per l’insistenza soffocante di Thomas e Steffy, in particolare la giovane farà una particolare richiesta a suo padre.

Per impedire a Brooke di mettersi in contatto con Ridge, Thomas ha sottratto di nascosto il cellulare al padre, intercettando poi la matrigna all’esterno dell’abitazione di Steffy. E così, nel giro della stessa giornata, Ridge ha finito per chiedersi se i continui drammi con Brooke non suggeriscano davvero che il suo posto è ancora con Taylor, dove forse sarebbe sempre rimasto se la psichiatra non fosse stata creduta morta. Tra i due, così, è scattato un appassionato bacio!