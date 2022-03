Beautiful anticipazioni: il segreto è in pericolo, Thomas scopre tutta la verità

Anticipazioni nuove puntate americane di Beautiful. Thomas Forrester scopre tutta la verità su Brooke Logan. Problemi in vista? Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate americane.

Beautiful anticipazioni americane: Brooke rischia di essere scoperta

Nei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5, Thomas Forrester è vicino alla verità sul presunto tradimento di Brooke ai danni del padre, Ridge. Ecco cosa accadrà

Nelle nuove anticipazioni della soap opera americana Thomas Forrester sarà sempre più vicino alla verità.

Se seguite le nostre anticipazioni su Beautiful, saprete già che Brooke Logan sarà nuovamente al centro dei riflettori. Infatti, nelle puntate andate in onda in America per colpa di Sheila Carter, la donna ha perso la sobrietà. E proprio in una notte di poca lucida, Brooke ha perso la testa ed ha finito per baciare il suo ex, Deacon Sharpe.

In vanamente, la donna ha cercato di nascondere la verità al marito, sulla scia di Liam e Steffy, la Logan ha nascosto ogni particolare di quella notte. Eppure, il bacio segreto con Deacon è sbucato fuori grazie al nipotino Douglas, figlio di Thomas.

Alla fine Ridge dopo aver scoperto tutto ed essere esploso in una grandissima rabbia ha deciso di chiudere ogni rapporto con la moglie, lasciandosi andare egli stesso a un piccolo tradimento. Il Forrester ha difatti baciato la ex moglie Taylor Hayes. Ma non è tutto.

Questa storyline non è completa. Infatti se da un lato Ridge si è riavvicinato a Taylor grazie alla complicità dei figli, desiderosi di rivedere i loro genitori riunioni, dall’altro lato proprio Thomas potrebbe essere la causa di un ricongiungimento fra il genitore e la matrigna Brooke. Il giovane Forrester ha difatti conosciuto un dettaglio molto importante nel tassello che ha condotto la matrigna a tradire il marito: Sheila Carter!

Thomas ha in mano la chiave che potrebbe riportare alla realtà la donna, svelando gli inganni alla base del tradimento di Brooke: come vi avevamo accennato in precedenza, Thomas ha finito per scoprire le macchinazioni di Sheila quando l’ex infermiera ha finito per tradirsi scioccamente. Cercando infatti di evitare il solito stratagemma della conversazione origliata, gli autori hanno optato per far compiere alla Carter un evitabile passo falso.

Sheila – in perenne ricerca di una breccia nel muro che Steffy ha frapposto tra lei e Finn – ha reagito con rabbia quando Thomas, trovandosela davanti a casa della sorella, le ha imposto di stare lontano da tutti loro e in particolare da Taylor, nei confronti della quale Sheila nutre una forte ammirazione.

Sheila a quel punto, stanca di sentirsi accusare di essere colei che ha distrutto la vita della psichiatra, ha dichiarato di essere la ragione per la quale Taylor ora potrebbe avere una sua seconda chance con Ridge. Quando la Carter ha capito di aver parlato più del dovuto, era ormai troppo tardi e dunque Thomas, via via, ha messo insieme tutti gli elementi intuendo come sia stata proprio la mano di Sheila a colpire Brooke.