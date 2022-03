Ecco perché il blazer di Giulia Salemi è il capo di cui tutte abbiamo bisogno

Famosa anche per le sue storie d’amore, Giulia Salemi ha da poco presentato ai quasi due milioni di follower che la seguono su Instagram la nuova casa dove vive con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ad interessarci oggi è però il suo blazer panna che l’influencer abbina sapientemente ad un mini top sportivo e ai pantaloni stampa cocco.

Si parla di lei per il make-up, per i prodotti che sponsorizza, per le amiche vip, per le risposte pungenti ed i modi spontanei che conquistano tutti o quasi. Da Zara a Hugo Boss, sono molti i marchi che propongono questi blazer – adatti sia al giorno che alla sera – saperli abbinare non è in vendita ma tranquille, ci siamo noi.

Stradivarius lo classifica come cappotto corto su Zalando ma è un blazer a tutti gli effetti e costa solo 29,99 euro. Va portato aperto con un top, come quello sfoggiato da Giulia o leggermente più lungo, ed un paio di jeans basic a vita alta. Scopriamo altre valide alternative per essere come lei.

Come copiare il blazer monopetto di Giulia Salemi ed essere impeccabili in città

Non è fondamentale avere la sua carnagione ed i capelli scuri, questo capo semplice color panna sta bene a tutte ma c’è una condizione ovvero quello di essere in forma. In altri casi, come abbiamo già visto, è decisamente meglio

Targato Pieces, il blazer panna (a 39,90 euro su Aboutyou) è minimal e dal taglio maschile. Chiama in coordinato capi iperfemminili, una gonna midi accompagnata da un tacco alto sottile, ad esempio, sarebbe il match migliore.

In giro si vede di tutto ma guai a chi si mette i pantaloni della tuta con il blazer e magari – orrore – la felpa con cappuccio in un altro colore. Un pantalone nero attillato con il blazer di Pull & Bear (35,99 euro sul sito ufficiale) va messo con un paio di sneakers over ed una maglia a costine sottili in una tonalità pastello.

Mentre per Chiara Biasi abbiamo analizzato la camicia a righe, per Giulia Salemi l’outfit è un misto tra l’aggressivo e l’angelico e questo fa letteralmente impazzire. Potremmo dire che è il segreto di molti outfit di cui non si sa, almeno apparentemente, spiegare il successo.

Silvia Zanchi