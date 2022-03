Una Vita anticipazioni: nuovo tradimento ad Acacias? Matrimonio in pericolo

Una Vita anticipazioni. Dopo il tradimento, i due ci ricascano. Ecco cosa è successo nel quartiere di Acacias 28. Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Natalia ci riprova con Antonito

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, la messicana Natalia Quesada (Astrid Janer) non demorde. Ci riprova con Antonito Palacios (Alvaro Quintana). La reazione di lui…

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5 ogni pomeriggio i telespettatori faranno i conti con la tenacia di Natalia Quesada. Dopo la ritrovata pace e serenità dei coniugi Palacios, dopo il tradimento di Antonito con la giovane messicana ritorna un grande colpo di scena.

La bottegaia Lolita (Rebeca Alemany) non sa ancora se potersi fidare al 100% del marito e quindi sotto consiglio di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) deciderà di mettere alla prova la sua dolce metà. Ma come?

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, il tutto avrà origine quando Genoveva Salmeron (Clara Garrido) chiederà alla sua alleata Natalia di sedurre Felipe. Nonostante tutti gli sforzi, la giovane non riuscirà però a fare breccia nell’avvocato, che la guarderà con sospetto sia per come ha messo in crisi il matrimonio tra Antonito e Lolita e sia per la sua amicizia con l’odiatissima moglie.

A quel punto, la dark lady – che ha capito tutto – si spingerà oltre nel suo piano malefico. La giovane chiederà alla Quesada di inscenare una serie di litigi con lei per fare in modo che l’Alvarez Hermoso pensi che la loro amicizia si sia infranta.

Ed effettivamente così avverrà, anche se – per andare fino in fondo con il piano – Natalia dovrà mentire e confessare in lacrime a Felipe di avere sedotto Antonito su ordine diretto di Genoveva.

Tutto ciò condurrà dunque al nocciolo della questione: Antonito tradirà nuovamente Lolita con Natalia?

In accordo con Felipe, che avviserà preventivamente Lolita, Natalia farà in modo di incontrare Antonito da solo in una stanza della pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro).

Come facilmente prevedibile, la sorella di Aurelio (Carlos de Austria) tenterà ancora una volta di sedurre il Palacios, che stavolta però non cadrà nel tranello e le dirà a chiare lettere che non cederà più perché, dopo essere stato perdonato, ha capito che è Lolita la donna con cui vuole stare fino alla fine dei suoi giorni.

La stessa Lolita farà quindi irruzione nella stanza, dando modo ad Antonito di scoprire che si trattava di una macchinazione ben studiata con Felipe…