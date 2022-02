Una Vita anticipazioni: colpo di scena per Lolita, poi la dura decisione

Una Vita anticipazioni della settimana. Tutto quello che accadrà dal 28 febbraio al 5 marzo 2022. Paura per Lolita

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni della settimana: cosa succederà dal 28 al 5 marzo

Nelle recenti puntate in onda in Italia di Una Vita, Lolita finalmente si sveglia e il dottor e premio nobel Ramon y Cajal appura che il trattamento ha avuto effetto e la donna sta guarendo. Il marito Antonito è al settimo cielo, ma Lolita non ha ancora dimenticato il tradimento dell’uomo e gli chiede per il momento di dormire sul divano.

Tuttavia la bottegaia ci prova a far funzionare il matrimonio. Infatti decide di far firmare ad Antonito un contratto: solo se lo rispetterà, tra loro le cose potranno tornare come prima.

Susana è incredula per la notizia delle nozze del suo Armando con un’altra donna. E se avesse un gemello? Liberto le suggerisce che potrebbe trattarsi di una missione segreta.

Aurelio guarda con sospetto al rapporto fra Natalia e Genoveva, sapendo che quest’ultima non muove un passo se non ha un tornaconto. Miguel, che ha ascoltato la conversazione fra Aurelio e Anabel, si insospettisce e fa alla giovane Bacialupe mille domande a cui lei non risponde. Indispettivo, Miguel l’aggredisce verbalmente per la strada.

Ciò genera un’accesa discussione che porta la giovane Anabel a chiudere la relazione con Miguel. Il ragazzo, distrutto, va a presentare definitivamente le dimissioni a don Marcos. Marcos però non accetta le dimissioni di Miguel. Il ragazzo, nell’ennesimo tentativo di fare pace con Anabel, le prende dei fiori e va a cercarla. Quando la trova, vede però che sta parlando con Aurelio mentre lui le stringe le mani.

Jaime chiede scusa a Josè Miguel per aver fatto innervosire Bellita e spera di avere un’altra possibilità.

Jacinto sente la mancanza di Marcelina e inizia a essere tentato da Indalecia. Per fermare i pettegolezzi, Liberto suggerisce a Susana di fingere che l’uomo della fotografia non sia Armando. Genoveva e Natalia partono per la festa all’ambasciata italiana davanti allo sguardo invidioso delle vicine.

Jacinto, in forte astinenza per la prolungata assenza di Marcelina, inizia a sentirsi molto turbato da Indalecia e, dopo aver sognato di baciarla con passione, è in preda ai sensi di colpa e si comporta in modo bizzarro, lasciando basite sia Casilda che la stessa Indalecia, ignara delle sue pulsioni.

Nei prossimi episodi, Bellita incontrerà l’uomo che scriverà la sua autobiografia. Quando però questi inizia a farle domande riguardo alla sua sfera privata, si innervosisce e lo sbatte fuori di casa.

Bellita accetta le scuse di Jaime Huertas, ma ribadisce di non voler rivelare alcun particolare scabroso della propria vita privata; l’uomo le fa presente che potrebbero esserci conseguenze gravi e in effetti l’editore raddoppia l’offerta di denaro per la biografia, ma mette in chiaro che, in caso di inadempimento contrattuale, querelerà l’artista e chiederà i danni.

Dopo aver accettato di continuare a rappresentare Camino nel contenzioso relativo all’eredità di Ildefonso, Miguel avverte Marcos che Aurelio ha delle mire su Anabel. Aurelio propone a Genoveva di investire nella sua impresa.