Anticipazioni Una Vita: nulla è perduto, la mossa disperata di Antonito

Una Vita anticipazioni al 19 febbraio 2022. Antonito tenta il tutto per tutto per salvare la sua Lolita. Ecco cosa succederà

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni della settimana: Antonito non si arrende

Nelle nuove puntate di Una Vita, vedremo al centro dell’attenzione Antonito e Lolita. Il giovane Palacios non accetterà l’idea di veder morire la sua dolce metà e tenterà il tutto per tutto per salvarla…

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, indagheremo a lungo la storia di Antonito e Lolita ma allo stesso tempo capiremo di più sulla rapina degli Olmedo saltata a causa di Miguel e sull’addio di Cesareo e Arantxa ad Acacias.

Nelle nuove anticipazioni della soap iberica le vicende di questa settimana si concentreranno principalmente sulle bugie di Aurelio, sulla malattia di Lolita, sui tentativi fatti da Antonito per salvarla, sul ritorno di Arantxa e Indalecia ad Acacias e sulla nuova alleanza fra Genoveva e Natalia.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: clamorosa verità sulla morte di Bellita

Per quanto riguarda la storia di Aurelio e Anabeò. La domestica Soledad sorprenderà Aurelio vicino ad Anabel, sventando tutti i suoi loschi piani.

A quel punto, l’uomo sarà costretto a far credere alla domestica che la sua padrona ha avuto un mancamento quando invece non è così. Soledad, inizialmente, non gli crederà fin quando Aurelio non la minaccerà obbligandola di non raccontare a Marcos Bacialupe dell’accaduto.

Nel frattempo, Lolita chiederà a Ramon e Carmen di prendersi cura del piccolo Moncho e di Antonito quando lei non sarà più in vita. Casilda verrà a sapere delle condizioni di salute di Lolita e, sopraffatta dal dolore, non smetterà di piangere. Nel frattempo, Antonito non si darà pace e tenterà a tutti i costi di trovare una cura per la sua amata nonostante sappia che la malattia è purtroppo incurabile.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Una Vita: tragedia sfiorata ad Acacias

In questa settimana, Miguel riuscirà a sabotare il piano ideato dai nonni per rapinare la banca. Sconvolto da ciò che ha scoperto, il giovane chiederà agli Olmedo di concludere i loro propositi criminali e dedicarsi ad una vita onesta, programmando la riapertura del ristorante. Loro accetteranno la richiesta.

Susana proseguirà nella distribuzione dei volantini contro gli stranieri nel quartiere, facendo andare su tutte le furie Natalia.

Arantxa ritornerà ad Acacias per chiedere a Cesareo di ritornare nei Paesi Baschi con lei. L’uomo accetterà solamente a condizione che, prima di partire, celebrino le loro nozze nel quartiere. Diffusa la notizia, Servante deciderà di organizzare l’addio a celibato dell’amico.