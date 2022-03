Abbiamo contato 11 tipi di baci. Li hai provati proprio tutti?

By

Un bacio è l’espressione di un sentimento. Esistono differenti tipi di baci ed ognuno ha un significato preciso. Sei un esperto di baci?

Baciare è l’apostrofo rosa tra le parole “T’ amo” e solitamente è il mezzo attraverso il quale ci si scambia amore e si comunica desiderio, passione, sostegno. Il modo in cui il tuo partner ti bacia in un dato momento rivela qualcosa di specifico sulle sue emozioni e sui sentimenti che prova in quel momento.

Secondo Sheril Kirshenbaum, autrice di “The Science of Kissing”, tra le zone più erogene del corpo ci sarebbero le labbra. Molte terminazioni nervose passano nelle nostre labbra.

Ogni bacio è differente e trasmette emozioni uniche. Noi abbiamo contato 11 diversi tipi di baci e stiamo per svelarti il significato di ognuno di loro.

11 tipi di baci al mondo e loro significato

Tra i baci più comuni c’è il bacio sulla bocca ma non è certo l’unico. Ne esisterebbero almeno 11, tutti diversi e tutti con uno specifico significato. Scoprili tutti:

1. Il bacio stampo sulla bocca

Questo bacio viene dato sulla bocca ma è freddo. Dimostra che chi lo da non si sente a suo agio, ha qualcosa di irrisolto con il partner o non si fida abbastanza di lui per cadere nel morso della passione. Questo bacio simboleggia una barriera emotiva.

2. Il bacio alla francese

Questo bacio è tra i più passionali che esistano. Indica che si ha voglia di conoscere intimamente l’altro e di esplorarlo. Questo bacio indica che tra chi se lo scambia c’è passione e voglia di intimità.

3. Il bacio che si da mordicchiando un labbro

Questo tipo di bacio è molto amorevole nel senso che trasmette proprio il sentimento. Chi si lascia baciare in questo modo si fida ciecamente dell’altro. Un bacio col morso su un labbro è il bacio delle coppie felici che si sentono in sintonia.

4. Il bacio passionale

Il bacio passionale si ottiene unendo il bacio alla francese e il bacio con il morso del labbro. Questo tipo di bacio indica fermento e passione e suggerisce che si ha voglia di passare all’atto fisico.

5. Il bacio sulla guancia

Solitamente è il bacio che ci si scambia in amicizia ma è anche il bacio che segna il primo avvicinamento verso la persona della quale si è attratti. E’ un bacio curioso, indagatorio. Se viene dato molto vicino al labbro significa che si vorrebbe trasformare il rapporto in qualcosa di più. Dopo anni di relazione indica che i partner sono amici oltre che amanti.

6. Il bacio dell’uomo ragno

Il nome di questo bacio si deve al film dell’uomo ragno e si riferisce al momento in cui lui bacia la sua amata mentre si trova a testa in giù. Questo bacio incrociato si può dare anche da sdraiati e indica che tra i partner c’è sintonia ed eccitazione e che i due amano improvvisare ed esplorare e non sono monotoni.

7. Il bacio con il morso

Mordere ardentemente le labbra del partner è segno di passione e desiderio sessuale. Questo tipo di bacio solitamente preannuncia un rapporto sessuale imminente.

8. Il bacio dell’angelo

È uno dei baci più dolci che potrai mai dare o ricevere nella vita. E’ il bacio che si da sulla palpebra socchiusa dell’altro. Indica che il partner ha voglia di proteggere l’altro e di farlo sentire al sicuro.

9. Il bacio fuggi fuggi

Il significato di questo bacio di sfuggita è ambiguo. Se la relazione è agli esordi è il bacio che si da per placare la passione perché non si ha tempo di andare oltre e qualsiasi altro bacio potrebbe essere pericoloso data la forte attrazione e passione degli esordi di un rapporto. Se questo bacio viene scambiato in una relazione duratura e solitamente è l’unico bacio che si scambia la coppia significa che la passione e l’attrazione hanno ceduto il posto all’abitudine e all’amicizia.

10. Il bacio sensuale e dolce

Questo dolce bacio viene dato sulle labbra, la bocca è chiusa ma le labbra restano appiccicate. E’ un bacio di incoraggiamento, serve a farsi desiderare e a solleticare l’appetito sessuale.

11. Il bacio della farfalla

È un tipo di bacio che esula le labbra. I due si avvicinano e chiudono gli occhi ma si sfiorano appena. In realtà si sfregano ciglia a ciglia come se queste fossero le ali di una farfalla. E’ un bacio tenero ed innocente, il più usato tra i bambini.