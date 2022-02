Anticipazioni Beautiful: un bacio cambia tutto alla Forrester

By

Anticipazioni puntate americane di Beautiful. Un nuovo bacio cambia tutto nella famiglia Forrester. Ma sarà per sempre così? Scopriamo di che si tratta

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane di Beautiful. Steffy e Thomas Forrester avranno la loro vittoria su Brooke…

Beautiful anticipazioni: Ridge e Taylor si baciano

Secondo le nuove anticipazioni americane della soap opera, nel futuro prossimo assisteremo ad un bacio appassionato fra Ridge Forrester e Taylor Hayes, un ritorno di fiamma che fa ben sperare i loro figli Thomas e Steffy in un ritorno alle origini.

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Thomas e Steffy Forrester saranno estremamente felici di ciò che succedera al loro quadretto familiare. Forse le stelle girano per tutti, e in questo caso hanno vinto loro.

Perché? Perchè secondo le nuove anticipazioni americane, Ridge e Taylor si baceranno e ciò porterà alla fine della storia d’amore e del matrimonio fra il Forrester e la Logan.

Per 30 anni, il triangolo amoroso fra Ridge, Brooke e Taylor ha catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori: soprattutto a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, le dinamiche del triangolo attorno al cuore di Ridge Forrester suggerivano che la donna per lo stilista era Taylor Hayes: Brooke era sempre quella che doveva ricorrere a qualche mossa o che veniva solo momentaneamente favorita da un inganno o da un’incomprensione prima che l’uomo tornasse dalla psichiatra (restandovi anche diversi anni prima di di rimettere tutto in discussione).

Ma da allora molte cose sono cambiate e più volte è stato ribadito e dimostrato che il destino di Ridge fosse Brooke.

Sembra come un circolo continuo che si ripete tra corsi e ricorsi storici, e Brooke e Ridge sembrano essere destinati a tornare insieme e lasciarsi più volte.

Questa volta la situazione è stata manovrata da Sheila Carter. La madre di Finn ha fatto in modo che, inconsapevolmente, Brooke bevesse dell’alcol, risvegliando in lei una tentazione da tempo sopita. E così, la delusione per essere rimasta la sera dell’ultimo dell’anno senza Ridge (bloccato dal maltempo fuori città a seguito di un viaggio di lavoro) ha portato la Logan a cedere, ritrovandosi dunque a bere troppo.