Una Vita anticipazioni: due addii clamorosi ad Aciacias?

Una Vita anticipazioni. Verso due addi clamorosi nel quartiere di Acacias? Ecco chi va via e per quale motivo!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Natalia rischia la vita, ecco cosa succederà

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, la messicana Natalia Quesada (Astrid Janer) rischierà la vita. La giovane donna infatti verrà strangolata. Ma da chi? Scopriamo più dettagli

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5 ogni pomeriggio i telespettatori faranno i conti con due addi clamorosi e una ribellione.

Nelle puntate dal 21 marzo al 26 marzo 2022 infatti Anabel si ribellerà ancora di più nei confronti di suo padre Marcos Bacialupe e invece Indalecia e Benigna abbandoneranno per sempre Acacias 38 inoltre Genoveva Salmeron (Clara Garrido) acquisterà alcune azioni della società Bacigalupe-Quesada grazie all’aiuto di Aurelio.

Per quanto riguarda i due addi alla soap iberica, Benigna, farà in modo che Indalecia abbandoni la portineria mentre Anabel dichiarerà di non poter amare Aurelio, in quanto ritenuto complice della morte di Carlos. A tal proposito, Natalia le confesserà che anche suo padre Marcos è implicato nel delitto. A quel punto Marcos picchierà la figlia per poi rinchiuderla in casa per averlo accusato di omicidio.

Bellita, intanto, chiederà consiglio a Fabiana (Inma Perez Quiros) su quali canzoni inserire nel muovo album mentre Jacinto scoprirà che Marcelina aveva avuto una storia con il sacrestano del paese. Anabel metterà alle strette suo padre sull’omicidio di Carlos in Messico.

Il giovane avvocato Miguel (Pablo Carro) apparirà in forte agitazione dopo il ritardo di suo nonno Roberto da un viaggio. Per questo motivo, Sabina cercherà di tranquillizzare il nipote.