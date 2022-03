Per un look fantasia, primaverile e femminile copiamo Carmen Di Pietro

Mentre si prepara alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi – dove parteciperà con il figlio Alessandro Iannoni – Carmen Di Pietro posa ammiccante per i fan tra un mini abito giallo fantasia ed uno rosa e fa il pieno di like. Soffermiamoci su quest’ultimo per festeggiare l’imminente arrivo della primavera.

Dopo il successo dello scherzo realizzato dalla redazione de Le Iene dove il figlio si lamentava di essere poco dotato (se non lo aveste ancora visto, dopo aver letto questo articolo andare sul sito Mediaset per morire dalle risate), la cartiera di Carmen Di Pietro è tornata a crescere. Oggi parliamo di lei per un suo outfit mostrato in Instagram, dove i follower della showgirl sono in crescita costante.

La si può imitare per i capelli vaporosi ed ondulati da bambola come per la borsa a spalla con tracolla argentata o si può puntare direttamente sull’abito corto con base bianca e pois fucsia e blu. La certezza è che con i suoi outfit è impossibile passare inosservate. Ecco come copiarla.

L’effetto Barbie non passa mai di moda e Carmen Di Pietro lo sa

La prima proposta è firmata Sister Jane e si trova su Zalando a 114,99 euro. Il Comb midi dress è il più romantico e le maniche a palloncino, il collo con arricciature ed il drappeggio in vita sono tocchi di classe senza tempo. Da portare con un sandalo chiaro.

Il più glamourous è di Asos Design, a maniche lunghe proprio come quello della nostra vip del giorno, corto e con scollo profondo a V. Il peplo rosa e blu, la stampa con le rose ed il fondo arricciato emanano freschezza e gioventù. Costa 48,99 euro sul sito ufficiale del brand.

Chiffon, scollo incrociato, balza e fiori rosa, si presenta così il vestito di Liu Jo (209 euro) e si prospetta come emblema della nuova stagione. Da indossare con uno stivaletto ed una giacca in pelle coordinata per dare più carattere, pochi accessori e make-up in stile Carmen.

Giulia Salemi è come sempre un esempio da seguire in ambito moda ma per quanto riguarda Carmen sono solitamente altri i suoi punti forti. Va detto però che con questa rinascita nel mondo dello spettacolo anche i suoi outfit sono migliorati. La felicità, in effetti, si vede anche da come ci mostriamo al mondo.

Silvia Zanchi