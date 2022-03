Beautiful anticipazioni: ansia per Steffy, la verità è lontana

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile 2022. Scopriamolo insieme!

Beautiful anticipazioni settimanali: ecco cosa accadrà

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo le nuove anticipazioni settimanali Liam sarà distrutto dal tradimento che ha compiuto alle spalle di Hope.

Nelle nuove puntate in onda su Canale 5 in questa settimana di programmazione televisiva vedremo un Liam Spencer devastato dai sensi di colpa per aver tradito Hope con la sua ex, Steffy Forrester.

Nel frattempo Zoe cerca di fare capire a Zende di essere molto innamorata di lui. In questo modo le sue speranze di essere corrisposta si riaccendono quando riceve un vecchio sms dove lui le chiedeva di incontrarla.

Ma andiamo per step. Per quanto riguarda la situazione di Liam e Hope, c’è un piccolo colpo di scena e si chiama Thomas. Il giovane Forrester infatti, tenterà di convincere Hope a perdonare Liam e a mantenere salda la sua famiglia.

Nel frattempo la situazione sulla paternità del piccolo è ancora in dubbio. Il dottore Finn dice a Steffy di sperare che il bambino che aspetta sia suo per costruire una vita insieme a lei, ma le garantisce anche che, se non sarà suo figlio, lui comunque le rimarrà sempre accanto. Tuttavia secondo la ginecologa di Steffy è ancora presto per fare il test di paternità quindi i due contendenti dovranno attendere.