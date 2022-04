I colori freddi scaldano! Risplendi con il top del compleanno di Chiara Biasi

Ha compiuto gli anni lo scorso 28 marzo ed al suo party c’è stato il pienone di vip. Chiara Biasi è una delle influencer italiane più seguite (ha 3,3 milioni di follower su Instagram) e da quando ha creato la sua linea di moda è ancor più inarrestabile. Vediamo oggi come copiare il suo outfit lunare.

Magra, bella, felice e con un sorriso contagioso, Chiara Biasi per la sua festa di compleanno al ristorante Canapè di Milano ha scelto un outfit facilmente imitabile sia dalle sue seguaci che da donne che i social li usano in modo più riservato o solo per leggere le news. Il look, semplice ma unico, era composto da un paio di pantaloni taglio jeans argentati larghi sulle lunghezze, un top legato al collo che richiama i colori del mare ed un sandalo alto con tacco stretto.

Tra questi capi uno è già sold-out sul sito ufficiale del brand. Scopriamo quale, il prezzo e cosa acquistare.

Lasciti ispirare dalla luna come Chiara Biasi per un outfit da urlo

Fa parte della nuova collezione primavera – estate 2022 il top Claire Aquamarine di The Attico e costa 889 euro. Luminoso grazie alle paillettes quadrate da cui è composto, lascia la schiena scoperta dove solo due sottili nastrini coordinati orizzontali lo tengono ben aderente al corpo.

Il top in paillettes rotonde color celeste su Nina Store è aderente con spalline sottili e costa solo 19 euro. Ottimo da abbinare ai jeans, non sufficientemente elegante però per un match con gonne midi e similari.

La proposta di Siste’s consiste in un top con scollatura profonda a V, in paillettes argento e con spalline sottili a catena. Da indossare con una gonna in jeans per un mood glamorous- rock o con un pantalone argentato come quello scelto da Chiara. Costa 60 euro (già scontato del 34%).

È di Love & Other Things il top iridescente (35,99 euro anziché gli iniziali 42,99 e. Su Asos) con doppio laccio sia per spalle che per il collo. Forma morbida su base bianca ed argento, viene proposto con jeans chiari strappati ma anche con un modello più sobrio starà benissimo.

Mentre per Eleonora Pedron i colori sono caldi e retrò, per la ragazza venuta da Pordenone alla conquista del mondo si punta su tonalità fredde e sognanti. Si tratta di scelte diametralmente opposte ma entrambe intrise di quel fascino dato solo ed esclusivamente dalla propria personalità.

Silvia Zanchi