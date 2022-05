Anticipazioni Beautiful: Brooke furiosa, è guerra con Taylor e Ridge?

Anticipazioni Beautiful dall’America. Grande lotta in arrivo fra i due coniugi Forrester. C’entra Taylor… Ecco cosa succederà!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Brooke contro tutti

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. In particolare si verificheranno scontri feroci fra Brooke, Ridge e Taylor. Ecco perché!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, faremo i conti con i postumi della drammatica situazione che ha visto la morte di Finn e la fine di Steffy in coma in ospedale e poi risvegliata con gravi problemi di amnesia. Questa particolare e sensibile questione porterà la sua famiglia al litigio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Steffy si risveglierà dal coma credendo di essere ancora sposata con Liam Spencer. Questa situazione genererà una serie di disagi nella famiglia e vedrà Brooke in prima linea contro Ridge e Taylor. Questo perché, una volta risvegliata dal coma, Steffy cercherà di vedere Liam il quale la asseconderà e si presenterà al suo capezzale.

Questa situazione non farà altro che far star male Hope che non accetterà in alcun modo il fatto che la sua eterna rivale possa riavvicinarsi così tanto a suo marito.

Per tale motivo mamma Brooke e Hope cercheranno in modo graduale di far affievolire i ricordi della giovane Forrester ma sentiranno presto le accuse di Taylor che invece, al contrario, vorrà assecondare la figlia nei suoi ricordi e follia. Inoltre, anche la situazione matrimoniale di Brooke con Ridge (già sul filo del rasoio per il suo “tradimento”) sarà ancora più complicata.

Insomma nei prossimi episodi assisteremo a delle lotte interne alla famiglia che creeranno nuovi attriti e risolleveranno in superficie vecchie ferite.