Le borse da spiaggia più irresistibili dell’estate 2022. Scegli la tua

Siamo a maggio ma non è troppo presto per pensare a quale borsa da spiaggia sfoggeremo nelle prossime vacanze. Soprattutto se si desiderano pezzi firmati e chic è bene affrettarsi perché nel mondo luxury va tutto a ruba “prima di subito”.

In rafia, in tessuto impermeabile od in cotone. Le borse da spiaggia sono di mille tipi ed anche di più, lo sappiamo.

Contrariamente ad una volta, hanno negli ultimi anni assunto un’importanza rilevante negli outfit del mare che poi tutte (ammettiamolo) postiamo su Instagram. Scopriamo i modelli più ricercati e le firme più accattivanti tra sogno e realtà.

Borse da spiaggia per l’estate 2022: non è mai troppo presto per lo shopping!

Bellissima, elegante ed unica per l’accostamento della pelle nera di cui sono composti i manici che richiama il ricamo “Rive Gauche” sulla parte anteriore, il beige naturale della rafia e la firma della maison che non sbaglia mai un colpo.

La borsa di Saint Laurent (2100 euro sul sito ufficiale) entra a testa alta nella nostra classifica di stile per la spiaggia. Da abbinare ad un abito bohémien senza tempo.

Dopo il logo e le stampe floreali della precedente collezione, ora Dior punta sulla creatività pop per la borsa grande Book Tote nei complementari giallo e viola con decori e firma in nero. Insolita e già di tendenza, costa 2900 euro.

Altra grande idea è firmata Chloé e si trova su Farfetch a 1850 euro. La Edith con dettaglio frangia è in mille colori, lavorazione orizzontale e volutamente sfilacciata si completa con la tasca esterna in cuoio come i manici ed i dettagli dorati delle zip. La lavorazione a maglia saprà distinguersi da tutte le altre presenti al vostro bagno preferito.

Ad un prezzo più accessibile (£90 euro su MyTheresa) c’è La borsa Le Panier Soleil di Jacquemus. In paglia intrecciata e pelle bovina arancione, è capiente e dotata di sottile tracolla removibile. Gli inserti in suede ed il bottone a pressione per la chiusura sono quei dettagli che rendono un normale modello “porta salviettone” invidiato da tutte.

Per capire quali sandali indossare si possono fare esperimenti ma la comodità deve essere il mantra da seguire. Bandite scelte tamarre che renderebbero vano l’impegno (e la spesa) nella scelta della borsa da spiaggia perfetta.

Silvia Zanchi