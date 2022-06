Anticipazioni Una Vita: un nuovo arrivo ad Acacias, il suo fascino conquista

By

Una Vita anticipazioni. Dopo il salto temporale di cinque anni e l’attentato anarchico che ha colpito Acacias, arrivano nuovi personaggi nel quartiere! Ecco chi

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: un nuovo arrivo ad Acacias

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione Rosina Rubio (Sandra Marchena) e il marito Liberto Mendez (Jorge Pobes) si troveranno in seri guai.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. In particolare, i telespettatori faranno la conoscenza di nuovi personaggi che entreranno di tutta punta nelle storyline ambientati 5 anni dopo l’attentato anarchico organizzato da Fausto Salazar e Soledad Lopez.

Uno dei nuovi volti che entreranno presto nella soap è Pascual Sacristan (Octavi Pujades), padre del giovane Guillermo (Julio Pena) e al tempo stesso figlio di Inma Tordera (Inma Sancho), la nuova proprietaria del Nuovo Secolo XX. Fin dal suo primo ingresso, l’uomo darà però sfoggio di un atteggiamento abbastanza schivo che susciterà molto interesse e animerà le trame.

Pascual si presenterà all’improvviso al ristorante il Nuovo Secolo XX, precisando a mamma Inma che sarà lì per prendersi una pausa dai suoi affari lontano da Acacias. L’uomo apparirà fin da subito freddo e sudbolo suscitando antipatia negli altri abitanti del quartiere.

In particolare l’uomo mostrerà fin da subito un comportamento conflittuale con il figlio. Il giovane Guillermo si è invaghito di Azucena (Judith Fernandez), figlia di Hortensia (Amaia Lizarralde) e nipote di Rosina (Sandra Marchena) e Pascual non accetterà di buon grado questa “amicizia” sostenendo che il figlio debba concentrarsi unicamente sugli studi, senza distrazioni di alcun genere.