Soleil Sorge, nessuno l’aveva mai fatto prima: l’incredibile gesto dei fan

Soleil Sorge sarà rimasta senza parole dopo aver visto l’incredibile gesto che i suoi fan hanno fatto per lei: nessuno l’aveva mai fatto prima!

Soleil Sorge si sta godendo il meritato successo dopo la fine della sua, lunghissima, esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip. Diciamoci la verità, che piaccia o meno (la Sorge non è di certo una che lascia indifferenti), senza di lei il reality show di successo di canale 5 avrebbe fatto fatica a decollare ed ha retto un’intera edizione.

Questo è un grande merito per lei e il pubblico del piccolo schermo degli italiani glielo ha riconosciuto. Tant’è che è uno dei personaggi più seguiti ad aver varcato la famosa soglia rossa. Il suo percorso però non ha alcuna intenzione di fermarsi là, ma è andato ben oltre ed ovunque lei vada può contare sul supporto dei suoi fedeli sostenitori che nelle scorse ore hanno fatto un incredibile gesto gesto nei suoi confronti che siamo sicuri che l’avranno lasciata senza parole perchè mai nessuno l’aveva fatto prima.

Soleil Sorge non se lo sarebbe mai aspettato e il gesto ricevuto l’avrà sicuramente emozionata, così come ha emozionato tutti coloro che hanno deciso di prenderne parte.

Soleil Sorge, i suoi fan l’hanno fatto davvero: il gesto emoziona

Soleil Sorge, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip in veste di concorrente e di opinionista a La Pupa e il Secchione Show, ha deciso di mettersi ancora una volta alla prova lanciando la sua prima linea di abbigliamento: State of Soleil, che in questa prima fase si occuperà di costumi da bagno.

Per omaggiarla di questo importante passo fatto, i suoi fedeli sostenitori hanno deciso di fare un gesto mai fatto prima e che siamo sicuri avrà fatto centro nel cuore della loro beniamina. Che cosa hanno combinato? Hanno deciso di dare il suo nome ad una stella!

Ci è stato infatti segnalato questa bellissima iniziativa organizzata dai fedeli sostenitori della Sorge, che si sono riuniti facendole un in bocca al lupo più che speciale per il lancio di questo nuovo progetto che siamo sicuri che si rivelerà essere un vero e proprio successo: “Perché il #SoleArmy ci tiene tantissimo a far sentire alla sua adorata Soleil quanto sia immenso l’affetto e l’amore per lei!” ha esordito un fan, presentando quanto hanno realizzato nelle scorse ore per la loro beniamina. “…e le regala una stella nella costellazione del Cancro adesso c’è una 🌟 che si chiama: 🔆 STATE OF SOLEIL 🔆 “.

Soleil Sorge non se lo aspettava e i suoi fedeli sostenitori sono riusciti a stupirla come soltanto loro sanno fare per ricordarle che la stella più luminosa non può che essere lei.