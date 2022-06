Ex naufraga rompe il silenzio: “Ecco cosa mi è successo all’Isola dei Famosi”

Sull’Isola dei Famosi sono tanti i naufraghi che stanno lasciando il segno, ma adesso una ex naufraga ha rotto il silenzio raccontando cosa le è successo.

Si può proprio dire con certezza che questa Isola dei Famosi, tra altri e bassi sta davvero lasciando il segno. Un’edizione che è arrivata addirittura ad essere prolungata di un mese rispetto al previsto, sebbene sulle prime sembrava essere partita un po’ in sordina. Il clima di tensione da subito palesatosi tra i naufraghi non è stato certo complice, creando un continuo di litigi e battibecchi.

Nelle prime settimane i diverbi erano talmente tanti che un primo blocco intero delle puntate era proprio dedicato a tentare di risolvere la situazione. Probabilmente nel corso del tempo gli arrivi dei nuovi concorrenti hanno pian piano modificato le dinamiche di gioco, portando anche un po’ di distensione tra i naufraghi. Rimane sempre alta però la difficoltà della fame, nonostante tra giochi e prove la produzione concede spesso qualcosa da mettere sotto ai denti.

In questa edizione una spumeggiante Ilary Blasi sta anche facendo la sua parte. Con un mood forse un po’ “caciarone”, come lei stessa lo ha definito rivelando qualcosa in più su ciò che ha subito dagli autori, perde il filo del programma, cade dagli sgabelli e si stende per terra per riposare i piedi. Insomma, un equilibrio che è risultato comunque vincente ma alcuni naufraghi hanno scelto di abbandonare il gioco senza accettare il prolungamento. Ecco cosa ha rivelato una di loro dopo l’esperienza.

“Non mi ha cambiata”, le parole di Licia Nunez dopo l’abbandono dell’Isola

Licia Nunez, insieme a Guendalina Tavassi, Blind e Alessandro, ha deciso di non proseguire nel gioco nonostante l’offerta della produzione. Al ritorno in Italia, l’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale una riflessione sulla sua recente esperienza all’Isola dei Famosi. Nelle sue parole non è mancato anche un senso di riconoscenza verso coloro con cui ha collaborato.

“L’Isola non mi ha cambiata, ha tolto il superfluo dal viso, dal corpo, dall’anima, lasciando intatta la mia essenza“, ha scritto la Nunez. L’ex concorrente ha poi riflettuto sul suo percorso che definisce “Più di un viaggio“, dicendo: “E’ stata un’avventura dentro la quale ci sono stati tanti viaggi tra sentimenti ed emozioni, consapevolezze e voglia di superare i miei limiti“. Per ultimo ha poi rivolto un “Grazie” a chi l’ha supportata fino alla fine di questa esperienza e ad i protagonisti che dallo studio fanno da timonieri del programma, ossia Vladimir, Ilary e Nicola. Tantissimi fan hanno risposto al suo post esprimendo ancora una volta il loro sostegno all’attrice, a cui hanno comunicato di essere stata bravissima come naufraga.