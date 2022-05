Povera Ilary Blasi! Nessuno l’aveva mai trattata così

Anche quest’anno è al timone di una strepitosa edizione dell’Isola dei Famosi, ma per Ilary Blasi non tira sempre una buona aria, ecco cos’è successo.

L’edizione in corso dell’Isola dei Famosi continua a cavalcare l’onda del successo. Una stagione iniziata subito dopo la chiusura del GF Vip, che aveva riscosso risultati da record, ma partita un po’ in sordina. Sulle prime sembrava, infatti, che la tensione stesse prendendo troppo il sopravvento.

I continui litigi e battibecchi tra i naufraghi erano quasi il filo portante della puntata, tanto che il primo blocco veniva praticamente dedicato solo a quello. Tra nuovi arrivi e scambi di ruolo, man mano sembra che la situazione si sia alleggerita, tanto che la produzione ha deciso di prolungare di ben un mese il reality show. Una bella novità insomma, forse anche merito del cast in studio sicuramente vincente.

Al timone anche quest’anno c’è la vulcanica Ilary Blasi che ormai abbiamo imparato a conoscere e ad amare proprio per la sua vena spiritosa e la sua improvvisazione naturale. La sua conduzione è un continuo di imprevisti e scivoloni che fanno divertire gli spettatori ogni volta di più. Scivoloni nel vero senso della parola, perché soltanto una settimana fa è ruzzolata giù dal suo sgabello mentre era in diretta, diventando immediatamente virale.

E cosa dire poi del momento in cui si stende per terra in posa da sirena perché troppo stanca di stare sui tacchi? Insomma, Ilary è sicuramente unica nel suo genere, ma il suo atteggiamento a qualcuno non va sempre giù.

“Gli autori mi sgridano”, Ilary Blasi racconta il retroscena dell’Isola dei Famosi

Proprio il suo fare un po’ “caciarone”, come lei stessa lo definisce, è diventato il suo marchio di fabbrica. In queste settimane non sono mancate le ipotesi su una possibile maretta tra lei e Alvin, a causa degli scambi di frecciatine a volte evidenti. I due in realtà, nella vita sono molto amici, ma la Blasi non perde occasione di sfotterlo sulle spiegazioni delle prove.

Niente di serio però, perché subito dopo una risata stempera la tensione tra i due. Si può dire che Ilary ne combina veramente una dietro l’altra e in ogni edizione, ha lasciato il segno con qualche sua “perla”. Chi non ricorda nelle precedenti puntate i suoi scambi di parole tra “Scur…ia” e “Scoraggia”, piuttosto che tra “Patata” e “Palapa”? Di sicuro quest’anno la conduttrice, che in ogni puntata sfoggia degli outfit splendenti, ha anche delle ottime spalle a sostenerla. Nicola Savino e Vladimir Luxuria colgono immediatamente la palla al balzo marcando il carico sulle gaffe di Ilary, scatenando ancora più risate.

C’è qualcuno però a cui non sempre l’atteggiamento troppo “informale” della moglie di Totti va a genio. In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato di essere stata bacchettata da loro, quando manca di serietà durante le prove dei concorrenti. “A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi…sono una liturgia e dovrei essere meno ‘caciarona’“, ha rivelato Ilary. A lei però si perdona di tutto e, se i risultati che porta a casa sono questi, ben venga la sua vena un po’ goffa!