Scopri la giusta quantità da applicare con i vari prodotti di bellezza

Sai se la quantità dei prodotti di bellezza che stai utilizzando sia quella corretta? Non ti resta che scoprirlo.

Probabilmente ormai avrai una serie di prodotti di bellezza che stai usando nella routine quotidiana per la cura della tua pelle.

Tra questi troviamo i tonici, le creme idratanti, i sieri, gli oli per il viso, per non parlare delle maschere e della protezione solare.

Ecco la quantità da utilizzare per i tuoi prodotti di bellezza

Ma sei sicura di applicare la quantità giusta per ogni prodotto? Per averne la certezza, vogliamo darti alcuni consigli.

Ti aiuteremo a capire la quantità da utilizzare per ogni categoria di trattamento, oltre a regalarti alcuni suggerimenti sul metodo di applicazione.

Crema idratante

La quantità consigliata di una crema idratante si aggira su una goccia delle dimensioni di un centesimo. Tuttavia, il tipo di pelle gioca un ruolo importante e può aumentare la quantità. Se la tua pelle soffre di secchezza, allora per un’efficacia ottimale del prodotto potresti fare uso di una quantità maggiore.

A prescindere, l’importante è il modo in cui la si applica. Aspetta ad applicare la crema idratante fino a quando la pelle non si sentirà completamente asciutta dopo aver applicato il siero. Così facendo, quest’ultimo potrà penetrare completamente. Per quanto riguarda l’applicazione della crema, strofinala facendo dei cerchi verso l’alto e su tutto il viso. Ciò aiuterà a stimolare la circolazione.

Crema per gli occhi

Per la crema occhi basta usare una quantità equivalente alla grandezza di un pisello. Ovviamente il prodotto viene applicato intro all’occhio, perché la crema occhi è destinata anche alla parte superiore e a quella circostante. Ti suggeriamo di usare l’anulare per l’applicazione, in quanto esercita una pressione minore sulla zona rispetto ad altre dita.

Detergente

Il viso, rispetto al corpo, è un’area di pelle molto più piccola. Per questo motivo, non ha senso saturare eccessivamente la pelle con il prodotto. Non sarebbe altro che uno spreco e non aumenta l’efficacia della capacità di pulizia del prodotto. Quindi la quantità sufficiente per ogni utilizzo corrisponderebbe alla dimensione di un centesimo.

Il modo migliore per usare un detergente è iniziare con il viso umido. Dopo l’applicazione, ti consigliamo di strofinare con movimenti ascendenti sul viso, evitando la zona degli occhi. Poi, per risciacquare, utilizza acqua fresca e pulita. Questo aiuterà a restringere i pori e a stimolare il flusso sanguigno del viso.

Maschere

Le maschere richiedono un po’ più di prodotto per svolgere il loro compito. A differenza della maggior parte degli altri prodotti per la cura della pelle, però, non esiste una quantità fissa poiché in genere varia in base al prodotto specifico. Per questa ragione, segui sempre le indicazioni, sia in termini di quantità che di frequenza.

Sieri

Per quanto riguarda i sieri, basta una piccola quantità. Una goccia è più che sufficiente per coprire tutto il viso, il collo e il torace. Per un’applicazione ottimale, potresti distribuirlo a puntini sulle aree in cui si desidera applicarlo e poi procedi strofinando delicatamente il siero sulla pelle fino al suo completo assorbimento.