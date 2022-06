Vuoi risparmiare sulla tua routine di bellezza? Segui questi consigli

Vuoi risparmiare qualche soldino sulla tua routine di bellezza? Non ti resta altro che seguire i nostri preziosi consigli.

Sicuramente è qualcosa a cui hai già pensato ma magari non sei ancora riuscita a fare. Però ti assicuriamo che è possibile risparmiare sulla propria routine di bellezza, riuscendo comunque a mantenere un risultato ottimale.

Grazie ai nostri consigli sarai in grado di ridurre il budget che dedichi solitamente ai tuoi prodotti beauty. Come? Non ti resta che continuare a leggere per scoprirlo.

Come ottenere una routine di bellezza a basso costo

Secondo alcuni celebri make up artists, ci sono alcuni trucchetti che puoi seguire per ridurre il prezzo del proprio regime di bellezza.

Oltre ad evitare l’acquisto di prodotti sponsorizzati da influencer e a non scegliere i brand più noti, cerca di adattare il regime di cura della pelle alle tue esigenze.

Usa i pennelli per far durare il make up più a lungo

I pennelli per il trucco sono perfetti quando si vuole che il trucco abbia un aspetto professionale e che il prodotto duri a lungo. Oltre ad essere uno strumento meraviglioso per l’applicazione, con questo il trucco dura più a lungo e si risparmia molto prodotto, soprattutto se si scelgono pennelli di ottima qualità. Per esempio, se applichi il rossetto fallo con il pennello, non solo durerà di più ma ti ritroverai a ritoccarlo molto meno.

Inoltre, puoi anche conserva il vecchio scovolino del mascara e utilizzarlo come pennello per le sopracciglia e per passare tra le ciglia dopo aver applicato il mascara, per rimuovere i grumi e aiutare a separare le ciglia.

Scegli l’olio di cocco come struccante e idratante

L’olio di cocco è un olio popolare molto idratante e molto delicato sulla pelle, che toglie anche il trucco waterproof. Si può usare anche come idratante per il corpo, è più economico e migliore della maggior parte delle marche costose di prodotti per la cura della pelle.

Opta per make up multitasking per la tua routine di bellezza

Piuttosto che comprare molti prodotti diversi, scegli il multitasking. Per esempio, puoi usare il fard in crema come colore per le labbra e viceversa. Puoi anche mescolare un gloss trasparente con un rossetto di qualsiasi tonalità per creare gloss di colori diversi. Altrimenti puoi utilizzare il bronzer come ombretto, o l’ombretto per riempire le sopracciglia. Insomma, una scelta infinita che riuscirà a farti risparmiare parecchi soldini.

Creati uno scrub per il corpo

Se vuoi, utilizza uno scrub per il corpo fatto in casa, scegliendo magari un ingrediente che usi giornalmente, come il caffè. Tutto che ti servono 120 grammi di fondi di caffè, un cucchiaio di acqua calda e un cucchiaio di olio di cocco riscaldato. Per le labbra puoi invece optare per uno scrub allo zucchero di canna e olio d’oliva.

Evita i prodotti pubblicizzati dalle influencer

Molte persone sprecano i loro soldi in prodotti per la pelle che non sono adatti al loro tipo di pelle. La maggior parte di noi vede un annuncio a pagamento pubblicato da un influencer e purtroppo cade nella trappola. La chiave sta nel trovare un buon regime di cura della pelle. Una volta trovato quello che si adatta al tuo tipo di pelle, non dovrai cercare altri tipi di prodotti.