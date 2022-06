La gonna migliore per la tua forma fisica si sceglie così (e sarai bellissima!)

Ami indossare la gonna? Allora dovrai imparare a scegliere quella migliore in base alla tua forma fisica! Perché non tutti i capi di tendenza fanno al caso nostro, e dobbiamo iniziare a scegliere ciò che ci faccia sentire al top! Leggiamo insieme!

In estate le gonne sono tra gli indumenti più semplici da utilizzare e perfette per ogni occasione. Ma in commercio, e nella moda, i modelli tra cui scegliere sono tantissimi, e alle volte prese dalla confusione finiamo per indossare un modello di gonna che non fa proprio al caso nostro

In cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo scelto senza pensare alla nostra forma fisica! Esatto, perché il primo errore che commettiamo all’ora di creare l’outfit da indossare è non pensare a noi e alle nostre esigenze ma copiare ciò che vediamo sulle riviste o sui social media. Vediamo insieme le regole per non sbagliare e scegliere sempre la gonna giusta in base alla nostra forma fisica!

A pera, a clessidra o a rettangolo. Queste sono le categorie di forme fisiche più comuni. Presentano delle particolarità, e per questo motivo il primo passo per essere una vera icona di stile e indossare sempre look al top è saper riconoscere qual è la nostra forma fisica e indossare capi che vadano a valorizzare lo nostre forme.

Il secondo passo, invece, è quello di cercare capi di abbigliamento che si adattino alla nostra forma fisica ma che siano anche di tendenza.

E qui interveniamo noi di CheDonna, per darvi la dritta giusta ad ogni situazione stilistica che vi si presenti. Oggi infatti studieremo nel dettaglio come scegliere la gonna giusta in base alla nostra body shape. Per essere sempre al passo con le tendenze e al top. Iniziamo!

La gonna giusta in base alla nostra forma fisica: ecco le regole per scegliere al meglio!

Prima di iniziare una piccola precisazione: categorizzare la forma del fisico di una donna è quasi riduttivo, perché ognuna di noi presenta le nostre particolarità e segni distintivi. Però si utilizzano delle macro categorie per aiutare noi donne a individuare i capi di abbigliamento migliori in base alle nostre forme. Ricordiamoci sempre: il nostro corpo è un libro meraviglioso che racconta la nostra storia. Impariamo ad amarlo e a valorizzarlo sempre!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali gonne scegliere in base alla nostra forma fisica:

a pera: per fisico a pera si intende generalmente quella fisicità che presenta spalle e busto piccolo, punto vita delineato e fianchi larghi. In questo caso il trucco sta nell’evidenziare il punto vita coprendo i fianchi. La gonna migliore per valorizzare un fisico a pera è quella a ruota midi, con punto vita aderente, morbida sui fianchi e lunga fino al ginocchio. Ti coprirà il fianco, delineando il punto vita e slanciando la figura.

per fisico a pera si intende generalmente quella fisicità che presenta spalle e busto piccolo, punto vita delineato e fianchi larghi. In questo caso il trucco sta nell’evidenziare il punto vita coprendo i fianchi. La gonna migliore per valorizzare un fisico a pera è quella a ruota midi, con punto vita aderente, morbida sui fianchi e lunga fino al ginocchio. Ti coprirà il fianco, delineando il punto vita e slanciando la figura. a rettangolo: Victoria Beckham mostra una fisicità a rettangolo, che non possiede un punto vita delineato. Infatti Posh delle Spice Girls ama indossare gonne a vita media dritte sui fianchi, così da evidenziare la sua fisicità esile senza però mostrare il punto vita.

mostra una fisicità a rettangolo, che non possiede un punto vita delineato. Infatti Posh delle Spice Girls ama indossare gonne a vita media dritte sui fianchi, così da evidenziare la sua fisicità esile senza però mostrare il punto vita. a clessidra: per fisico a clessidra si intende quella forma che presenta seno prosperoso, punto vita piccolo e fianchi larghi. La gonna migliore per valorizzare questa body shape è la longuette a vita alta midi, ossia una gonna aderente, alta in vita e lungo fino al ginocchio. Questa gonna metterà in risalto le vostre forme e vi donerà un aspetto più allungato. A proposito, Il look total beige sarà il tuo nuovo miglior amico in estate. Ecco come crearlo!

Anche per oggi è terminata qui questa guida di stile targata CheDonna, che ha visto come scegliere la giusta gonna in base alla nostra fisicità.

Alla prossima guida di stile! Per non perdere tutti i consigli di moda, e tutte le novità più IN del momento!