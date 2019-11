Uomini e Donne anticipazioni| Riccardo Guarnieri scoppia a piangere in studio. Ida Platano racconta una scomoda verità sulla famiglia del suo compagno.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, riportate fedelmente da Il Vicolo Delle News, le cose non sembrano mettersi bene per la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La dama, in un primo momento, si rifiuterà di entrare in studio per la consueta registrazione del Trono Over. Ida è distrutta, piange, e non riesce, in un primo momento, a sostenere l’ingresso in studio.

Maria De Filippi, per questo motivo, sceglierà di optare per una serie di rvm, che mostrano al pubblico come sono andate le cose con Riccardo dopo la scorsa puntata.

Uomini e Donne: la scomoda verità di Ida su Riccardo

Dopo gli rvm a Uomini e Donne, in studio entrerà Riccardo Guarnieri del Trono Over. Il cavaliere del parterre maschile scoppierà in lacrime, a causa dei continui problemi con Ida Platano del Trono Over.

Riccardo non riesce ad approcciarsi fisicamente con Ida, in quanto vorrebbe risolvere prima tutti i problemi del suo rapporto e soltanto successivamente concedersi a un rapporto di tipo carnale. Roberta non perderà occasione per lanciare un nuovo attacco a Riccardo, ma quest’ultimo le ripeterà che la sua storia con Ida è diversa.

Con la Platano c’è amore, mentre con lei era solo un flirt passionale. Ida Platano rientra negli studi di Uomini e Donne e subito scoppia un nuovo scontro con Riccardo al Trono Over.

Quest’ultima ha rivelato in puntata di essersi rivolta a uno psicologo a causa di Riccardo Guarnieri, mentre quest’ultimo replicherà affermando che Ida da quando ha richiesto un supporto psicologico è sempre più aggressiva. Ida Plantano racconterà una comoda verità a Uomini e Donne, rivelando che quando è andata a Taranto dalla famiglia di lui, insieme a suo figlio, non l’è stata aperta la porta dalla famiglia di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere di Uomini e Donne preferisce non parlare di persone non presenti in studio. La situazione tra loro è sempre più critica. Nemmeno Armando se la passa bene, in quanto avrà un’accesa discussione con Valentina F con cui è andato a letto in passato.

Unica gioia della puntata è per Gemma Galgani. Dalla registrazione di Uomini e Donne, puntata del 23 novembre, la dama riceverà una reazione inaspettata da Juan Luis.