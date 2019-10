Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: “ecco quante volte lo facciamo”

Lucas Peracchi e Mercedesz henger svelano quante volte fanno l’amore. L’ex tronista, poi, annuncia di aver querelato Eva Henger.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, lontani dall’Italia dove sono tornati solo poche ore fa, si sono concessi una vacanza di relax, amore e passione. La coppia, infatti, ha trascorso qualche giorno in Portogallo mentre in Italia, Novella 2000 pubblicava l’intervista che ha rilasciato l’ex tronista che ha svelato non solo i dettagli intimi della sua storia con Mercedesz, ma ha anche annunciato di aver querelato Eva Henger, la mamma della fidanzata.

Lucas Peracchi: “ecco quante volte lo facciamo io e Mercedesz Henger”

Tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger la passione è alle stelle come confessa l’ex tronista di Uomini e Donne ai microfoni di Novella 2000.

“Tra me e Mercedesz – spiega Lucas – non è mai successo nulla di violento. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l’ho plagiata sensualmente come dice sua madre. Parlando così di sua figlia lascia intendere sia una poco di buono”. Peracchi, poi, si lascia andare svelando dettagli intimi della sua storia con Mercedesz: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.

Lucas Peracchi: “Ho querelato Eva Henger. Posso ritirare ogni accusa davanti a delle scuse pubbliche”

Dopo essere stato accusato da Eva Henger di avere un atteggiamento violento con Mercedesz, Lucas ha deciso di adire le vie legali. L’ex tronista che è stato difeso anche dalla madre, infatti, a Novella 2000 ha confessato di aver querelato la signora Henger, ma di essere disposto a ritirare tutte le accuse di fronte a delle scuse pubbliche.

“La signora Henger ha giocato con il mio carattere impulsivo”, spiega Lucas, “Sono tatuato e posso dare questa impressione, ma io non sono così. Non credo che Mercedesz abbia detto una parola di troppo contro di me nel periodo di crisi. Io non sento la necessità di dover necessariamente emergere nel mondo dello spettacolo come fanno loro […]. Mi basta la mia attività di personal trainer. Preferisco scindere la famiglia dal lavoro”.

Infine, tende la mano alla madre di Mercedesz: “Posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti a scuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato”.

